بكري: قيمة التصالح في مخالفات البناء "سمك لبن تمر هندي"

علق الإعلامي مصطفى بكري، على قضية التصالح لأصحاب العقارات المخالفة، قائلا: إن تساوي أسعار المخلفات بين الوحدات المخالفة على مستوى محافظات مصر دون مراعاة لمستوى الحي الكائن به هذه العقارات المخالفة هو إخلال بالقانون.





وقال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن المادة الخامسة بقانون التصالح أوضحت الفرق بين المناطق المتوسطة والفاخرة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من فتح باب التقدم بطلبات التصالح منذ عام إلا أن الجهات الإدارية لم تقم بدورها.



وأضاف "لا يجوز التساوي بين المحافظات في المناطق المتوسطة والفاخرة، وما يحدث الآن هو سمك لبن تمر هندي، ومساواة سعر المتر وفرضه بـ2000 جنيه على الرغم من أن هذا هو الحد الأقصى لسعر المتر دون مراعاة للفروق بين المناطق، ويجب أن يكون هناك رحمة في التعامل مع مالك الوحدة".



قانون التصالح مخالفات البناء نتعرف في عجالة علي قانون التصالح مخالفات البناء التي يتم إجراء الترتيبات له حاليًا، حيث قربت المدة المعطاه للذين قاموا بمخالفة البناء من أجل تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم على الانتهاء، حيث حددت الحكومة تاريخ 30 سبتمبر 2020 موعدًا نهائيًا؛ لتقديم الطلبات، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والآن سنتعرف علي الخطوات المطلوبة لتنفيذ التصالح لمخالفات البناء وتقنين الوضع.



ويجب علي المستفيد أن يقوم بسحب طلب تصالح من الوحدة المحلية أو الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.



يقوم الشخص بتقديم المبلغ الذي يثبت الجدية بالقري وهو 40 ألف جنيه، بينما بالمدن 260 ألف جنيهًا ويتم خصمه من قيمة التصالح النهائية.



يجب أن يكون الطلب مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات المطلوبة، ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة.



يتم تولي لجنة السلامة فحص المبني، وتقوم بإصدار التقارير اللازمة لصلاحية البناء.



تحدد اللجنة أحقية استمرار التصالح، أو رفضه والتخلص من المبني.



يجب تشطيب الواجهة الخارجية للمنزل من أجل قبول التصالح وفق الشروط.



عند قبول التصالح يسدد المواطن 25%، من قيمة الغرامة بعد تحديدها ويمكنه تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.