حي الدقي يوقع غرامة مالية على تامر حسني بسبب فيلمه الجديد

تكمنت أجهزة حي الدقي بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي الدقي، من رصد فريق تصوير يقوم بتصوير فيلم باسم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، أ مام فندق شيراتون خلف قسم الدقي.





وكشف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أنه من المفترض أن فريق التصوير يحصل على تصريح من وزارة الداخلية والحي، لأن الشارع تابع للدولة ويتواجد في حي الدقي، موضحًا بأن الفريق حصل على تصريح من الداخلية فقط، واكتفى بتقديم طلب للحي.





وتابع "رئيس الحي": علمًا بتواجد فريق التصوير يقوم بمهام عمله أمام الفندق، فقد قمنا بعمل حملة وصاردنا كافة المعدات بمخازن الحي، وتحتوي على كاميرات ورافعات كاميرات وسيارات تقدر بحوالي مليارات الجنيهات.





وقال اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، إن هذا يأتي بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني، مع اليقظة التامة لمواجهه اي مخالفات في الحال مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.





وفي ذات الإطار، كشف مصدر مسئول بحي الدقي، أنه سيتم استرداد المعدات يوم الأحد القادم، ودفع غرافة مالية تقدر بحوالي 60 ألف جنيه، وذلك يتحدد على حسب المعدات والإشغالات التي تم رفعها.





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وقررت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض بيع المواشي، في الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه في حاله المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات، وإعادة الشئ إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.





وأشار المحافظ أن القرار يأتييفى إطار إستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حرصًا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع الغير مخصصة لها، وبعيدًا عن رقابتها من الجهات المختصة.





كما اصدر محافظ الجيزة قرارًا يحظر ذبح الاضاحى بنهر الطريق على اى مواطن او جمعية تقوم بتلك الاعمال وفى حاله المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف اعمال النظافة العامة وإعادة الشئ لأصله.





وأشار انه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على ان يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها.





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لاى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.





كما كلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالاحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية، بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.



