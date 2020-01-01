في 14 يوما.. 6 سيارات جديدة تتراجع أسعارها في مصر حتى 45 ألف جنيه

انخفضت وتراجعت أسعار بعض الطرازات الجديدة بنسب تراوحت بين 3.000 جنيه وحتى 45.000 جنيه، وذلك وفقًا لما أعلنه عدد من وكلاء العلامات التجارية خلال أول 15 يومًا من يوليو الجاري.





ويأتي الإعلان عن تخفيضات يوليو، تزامنًا مع حالة التباطؤ التي يعيشها سوق السيارات المحلي منذ عدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ويرى مراقبون أن تقديم بعض الوكلاء عروض تخفيض على أسعار عدد من الطرازات ليس الهدف منه تحريك السوق فقط، ولكن للتخلص من المخزون لإتاحة الفرصة لتقديم موديلات 2021.





وشملت قائمة التخفيضات 6 سيارات تحمل علامات تجارية صينية وأمريكية ويابانية، وتنوعت بين طرازات هاتشباك وسيدان صغيرة الحجم وأخرى SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.





ويمكن التعرف على مواصفات السيارات وأسعارها بعد التخفيض من خلال السطور التالية:





نيسان سنترا

أعلنت شركة “نيسان موتور إيجيبت” عن تخفيض بعض فئات أيقونتها "سنترا" السيدان موديل 2021 بقيمة بلغت 15 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال يوليو الحالى.





ووفقًا للتخفيضات التي أقرتها نيسان على سنترا 2021 فجاءت أسعارها الجديدة تبدأ من 257.000 جنيه مقارنة بـ من 272.000 جنيه سابقًا بتخفيض قيمته 15.000 جنيه.





وجاءت الفئة الثانية بسعر 275.000 جنيه بدلًا من 290.000 جنيه سابقًا بتخفيض قيمته 15.000 جنيه، بينما استقرت الفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا عند 299.000 جنيه.





تعتمد نيسان "سنترا" على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.





وتتمكن السيارة التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وزودت سنترا بـ جنوط رياضية مقاس 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي “GPS”، وزر تشغيل المحرك، ومكييف هواء ثنائي المناطق.





وتأتي سنترا 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA”.





زوتي Z100

أعلنت مجموعة IFG للتجارة، وكلاء علامة زوتي أوتو الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة Z100 الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020 بواقع 9 آلاف جنيه.





وبحسب الوكيل فإن السيارة الجديدة التي تقدم للمستهلك المصري بفئة واحدة من التجهيزات بات سعرها الجديد 118.000 جنيه بدلًا من 127.000 جنيه، ما يعزز من تصدرها لقائمة الأرخص في مصر، إذ يبلغ سعر أقرب منافسيها سوزوكي ألتو 129.900 جنيه.





وأفاد الوكيل المحلي عبر الصفحة الرسمية للعلامة التجارية زوتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السعر الجديد محدد بفترة زمنية تنتهي في العاشر من أغسطس المقبل.





زوتي Z100 موديل 2020 يبلغ طولها الإجمالي 3559 مم وعرضها 1620 مم وارتفاعها 1476 مم، وتقف على جنوط رياضية قياس 14 بوصة.





وتقدم Z100 في مصر بمحرك "TNN3G10K" ثلاثي السلندرات سعة 1 لتر بقوة 75 حصان عند 6200 لفة في الدقيقة يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.





ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم، وبذلك فهي تعد واحدة من أكثر الخيارات الاقتصادية المتاحة في مصر.





ويتوفر بالسيارة الجديدة مجموعة من وسائل الأمان ومساعدة السائق تجعلها مميزة مقارنة بأسعارها، ويأتي في مقدمها وسائد هوائية أمامية ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا وحساسات ركن خلفية وفوانيس شبورة أمامية وخلفية وإنذار في حالة عدم ربط حزام الأمان.





كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه بينها راديو وMB3 وفرش قطيفة من لونين ولوحة قيادة بلونين مختلفين مع تطعيمات فضية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية وعداد رقمي لتوضيح معدل استهلاك الوقود وحامل أكواب.





بي واي دي F3

أقرت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بي واي دي الصينية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة F3 سيدان العائلية بواقع 5 آلاف جنيه في يوليو الجاري.





ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل المحلي، فقد أصبح سعر سيارة بي واي دي العائلية 163.000 جنيه، بعد أن كانت تباع في الأشهر الثلاث الماضية منذ آخر تخفيض سعري لها بـ168.000 جنيه.





نجحت بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمصانع الأمل للسيارات، أن تحتل المركز العاشر في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا بمصر خلال الأشهر الخمس الأول من 2020، ذلك بعد أن بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لبيانات "أميك" 1.553 سيارة.





دخلت F3 عام 2019 بسعر رسمي يبلغ 189.000 جنيه، وتراجعت للمرة الأولى بواقع 6.000 جنيه، وفي المرة الثانية انخفضت بقيمة 3.000، قبل أن تفقد في المرة الثالثة 2.000 جنيه، ثم 1.000 جنيه، ثم 6.000 جنيه، فـ5.000 آلاف جنيه إلى أن وصل لـ163.000 جنيه.





تعمل سيارة بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2019 بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.





وتمتلك أيقونة بي واي دي في مصر مجموعة قياسية من تجهيزات السلامة والأمان بينها نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي وحزام أمان خلفي وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وقفل مركزي للأبواب وفوانيس ضباب أمامية وخلفية.





كما يتوفر بالسيارة عدد من وسائل الترفيه بينها التحكم بالزجاج بلمسة واحدة والتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب وفرش جلد وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وجنوط رياضية قياس 15 بوصة وأماكن تخزين بالأبواب الأمامية والخلفية وكمبيوتر رحلات، بالإضافة إلى نظام صوتي يتكون من مشغل أقراص مدمجة ومدخل AUX.





شيري تيجو 3

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة "تيجو 3" موديل 2020 التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.





ووفقًا للتسعير الجديد الذي يطبق في الأول من يوليو الجاري، أصبح سعر تيجو 3 التي يوفرها الوكيل المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بـ236.000 جنيه بدلًا من 239.000 جنيه.





تعتمد السيارة الجديدة المجمعة محليًا في شكلها المحسن الـ"Face Lift" على نفس محركها السابق الذي يتكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر وينتج قوة 126 حصان ويعمل بنظام الجر الأمامي وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك.





تيجو 3 الجديدة تأتي أكثر طولًا مقارنة بنسخة 2019، إذ يبلغ طولها 4.4 مترًا وعرضها 1.7 مترًا وارتفاعها الإجمالي 1.6 مترًا، فيم يبلغ وزنها الفارغ 1.420 كجم.





وتتوفر سيارة شيري الجديدة بتصميم معدل للصادمات الأمامية والخلفية، وأضيف إليها مصابيح LED أمامية وخلفية وإشارات بالمرايا الجانبية، فضلًا عن إطارات رياضية مقاس 17 بوصة. وفرش المقاعد مزيج بين الجلد والقماش.





وحازت السيارة الجديدة على بعض مواصفات الأمان والمساعدة القياسية، يأتي في مقدمها الوسائد الهوائية الجديدة، وحساسات وكاميرا خلفية للمساعدة على الركن، وبرنامج EBD لتوزيع طاقة الفرامل إلكترونيًا ونظام فرامل ABS، وعجلة القيادة متعددة المهام.





كما زودت شيري تيجو3 الجديدة بفتحة سقف كهربائية وشاشة عرض لمسية بلوحة القيادة قياس 8 بوصات قابلة للتناظر بالهاتف الذكي؛ وحصلت على لوحة عدادات وفتحات تهوية بتصميم جديد بالإضافة إلى وحدة محدَّثة للتحكم بالإضاءة.





فورد كوجا

خفضت شركة عبد اللطيف جميل "أوتو جميل" الوكيل الحصرى لعلامة فورد الأمريكية فى مصر، أسعار سيارات فورد كوجا موديل 2019 بقيمة بلغت 45 الف جنيه لمختلف الفئات.





ووفقًا للتسعير الجديد أصبح سعر الفئة الأولى من فورد كوجا موديل 2019 بـ 414,900 جنيهًا بدلًا من 459,900 جنيهًا.





وانخفضت أسعار سيارات فورد كوجا الفئة الثانية إلى 464.900 جنيه، مقارنة بـ 509.900 جنيه.





وهبطت أسعار طرازات فورد كوجا الفئة الثالثة إلى 514.900 جنيه، مقابل 559.900 جنيه.





وتنتمى فورد كوجا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «suv»، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 180 حصانًا، وعزمًا أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.





ويتوفر بالسيارة باقة من أنظمة المساعدة والأمان، منها الوسائد الهوائية الأمامية ونظام فرامل ABS وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وإيموبليزر ضد السرقة.





كما يتوفر مصابيح ضباب أمامية وخلفية ومرايا جانبية كهربائية وإمكانية التحكم بالمصابيح الأمامية ومساحات أمامية حساسة للأمطار ومساحات خلفية، بالإضافة إلى نظام للركن الذكي وعجلة قيادة إلكترونية ومثبت سرعة وزر تشغيل وإيقاف المحرك.





شيري أريزو 5

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، تخفيضًا بأسعار "شيري أريزو 5" المجمعة محليًا بقيمة 5.000 جنيه في يوليو الجاري.





ووفقًا للتسعير الجديد أصبح سعر الفئة الأولى القياسية المزودة بناقل حركة يدوي 166.000 جنيه بدلًا من 171.000 جنيه، وانخفض سعر الفئة الثانية مانيوال إلى 167.900 جنيه مقارنة بـ172.900 جنيه.





أما الفئة الأولى المزودة بناقل حركة أوتوماتيك أصبح سعرها بعد التخفيض 189.900 جنيه بدلًا من 194.900 جنيه.





وتراجعت أسعار الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 201.900 جنيه، ذلك بعد أن كان السعر الرسمي في يونيو الماضي 205.900 جنيه.





تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.





وتتسارع السيارة من الثبات حتي 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، ويصل متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكم 100 كيلو متر.





وتقف أريزو 5 المحلية التي اعتمدها جي بي غبور أوتو بديلًا لسيارة هيونداي فيرنا على عجلات رياضية قياس 16 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 430 لترًا.





وتتوفر السيارة في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها نظام TCS للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل ABS مضادة للانغلاق وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ونظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات، فضلًا عن الوسائد الهوائية الرباعية ونظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة.





وزودت شيري بباقة من الكماليات، يأتي في مقدمها المقاعد المصنعة من الجلد، القابلة للتعديل والتي يمكن التحكم بها في أكثر من اتجاه.





كما زودت أريزو 5 بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (متوفرة في النسخة الأعلى تجهيزا) وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل و إيقاف المحرك متوفر أيضا بالنسخة الأعلى تجهيزا، كاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث، ومكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني، مدخل توصيل aux-USB، مشغل اقراص مدمجة .