ارتفاع أعداد المتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالإسكندرية إلى 56 مرشحا

أنهت لجنة تلقي أوراق الراغبين بالترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أعمالها في اليوم السابع، إجراءات استقبال أوراق 4 مرشحين، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين منذ بدء فتح الباب إلى 56 مرشحا، وتستمر عملية تقديم الأوراق حتى الساعة 2 ظهرا، غدا السبت.





واستقبلت المحكمة، أوراق كل من المرشحين هشام السيد عبد الرحيم، وأمجد إبراهيم عبده محمد، ومصطفي أبو الحمد موسي، وخالد الزعفراني، جميعهم على مقاعد الفردي مستقلين.





كما كشفت الطلبات المقدمة خلال الأيام الماضية عبارة عن: 6 لحزب مستقبل وطن، و3 لأحزاب الشعب الجمهوري، والغد، ومصر بلدي، و2 الإصلاح والنهضة، و2 الوفد الجديد، و4 النور ومصر القومي و21 مستقلين، جميعهم مرشحين على المقاعد الفردية.





وواصلت لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قبول طلبات جديدة لخوض الانتخابات التي تجرى في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبل.





من ناحيته، قال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، إنه تم سحب أكثر من 85 شهادة قيد "طلب" بإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع.





خروج 556 متعافي من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 556 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.

وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.