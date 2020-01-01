الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:31 م
الخطيب
الخطيب
حسام مجدي


قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية التدخل لحسم صفقة مفاجأة لصالح الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة طويلة التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنظيره نادي الإسماعيلي في الصيف المقبل.

ويرفض الإسماعيلي فكرة بيع باهر المحمدي لأي نادي داخل مصر وبمرور الوقت طلب النادي الحصول على 200 مليون جنية للموافقة على بيع لأي فريق.

وقرر محمود الخطيب أن يبدأ بنفسه التفاوض مع إدارة نادي الإسماعيلي خلال الأيام القليلة المقبلة ليحاول حسم الصفقة مثلما فعل في صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب.

يذكر أن النادي الأهلي يواجه منافسة قوية على التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف من قبل ناديي الزمالك وبيراميدز.

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