التموين تداهم مصنعا للكيماويات بدون ترخيص في الجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية وذلك لضبط الأسواق.





وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 25 قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 12 عدم حمل شهادة صحية، 5 عدم الإعلان عن أسعار، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 23 بيع بازيد من السعر الرسمي، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم مداهمة مصنع مواد كيماوية بدون ترخيص، وبلغ الإجمالي 65 قضية تموينية مخالفة.





وتحفظت القوات على المضبوطات، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته 385420 عبوة وقطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



