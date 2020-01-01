خاص.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة سناء شافع بكورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:38 م
أشرف زكي
أشرف زكي
مي مرسي
أصيب الفنان سناء شافع، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بإلتهاب رئوي، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والإطمئنان عليه.

وانتشرت شائعات عن إصابة سناء شافع، بفيروس كورونا المستجد وذلك لأن الإتهاب الرئوي من أعراض فيروس كورونا، وتواصل "الفجر الفني" مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأكد أن الفنان سناء شافع لم يصيب بكورونا ولكنه مجرد إلتهاب رئوي قائلا: "لا توجد كورونا".

وكانت آخر أعمال الفنان سناء شافع الدرامية، مسلسل "حلاوة الدنيا"، بطولة هند صبري، ظافر العابدين، حنان مطاوع، انوشكا، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، رجاء الجداوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا سناء شافع الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

منذ ساعة و 17 دقيقة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ ساعة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ حوالي 6 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مرتضى منصور يسخر من الخطيب.. ويفجر مفاجأة مدوية عن حسن شحاتة

منذ أقل من ساعة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن موعد إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ 43 دقيقة

نجم الأهلي السابق ينتقد انتقال المثلوثي للزمالك

منذ 36 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد مجاهد يُعلن عن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة القادمة

منذ ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

منذ أقل من ساعتين

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ 37 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الثقافة ناعيه أحمد سخسوخ: "المسرح المصري والعربي فقد أحد فرسانه"

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

سبب دخول الفنان هادي الجيار المستشفى

بعد اصابة هادي الجيار بالتهاب رئوي.. معلومات لا تعرفها عن هذا المرض

عاجل.. زوجة الفنان هادي الجيار تكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل جديدة في حالته

مازن الغرباوي: كنت من الطلاب المحظوظين الذين تعلموا على يد جلال الشرقاوى

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

05:04 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى الخطيب

04:53 م

نجم برشلونة أكبر الخاسرين بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام