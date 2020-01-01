خاص.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة سناء شافع بكورونا

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أصيب الفنان سناء شافع، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بإلتهاب رئوي، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج والإطمئنان عليه.



وانتشرت شائعات عن إصابة سناء شافع، بفيروس كورونا المستجد وذلك لأن الإتهاب الرئوي من أعراض فيروس كورونا، وتواصل "الفجر الفني" مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأكد أن الفنان سناء شافع لم يصيب بكورونا ولكنه مجرد إلتهاب رئوي قائلا: "لا توجد كورونا".



وكانت آخر أعمال الفنان سناء شافع الدرامية، مسلسل "حلاوة الدنيا"، بطولة هند صبري، ظافر العابدين، حنان مطاوع، انوشكا، مصطفى فهمي، أحمد حاتم، رجاء الجداوي.