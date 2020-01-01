أحمد مجاهد يُعلن عن أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة القادمة





أعلن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق عن الأسماء المرشحة لدخول انتخابات الجبلاية القادمة.





وكتب مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" اقترب موعد انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم و بدأت التحركات و بإعلان أحمد مجاهد و سيف زاهر عدم الترشح حتى لو الغي بند الدورتين تصبح الاسماء التي تتردد في أروقة الجمعية العمومية حتى الأن لتشكيل المجلس الجديد هي: المهندس هاني ابو ريدة - الكابتن أحمد شوبير - الاستاذ جمال علام - اللواء صفي الدين بسيوني - الكابتن مجدي عبد الغني - الدكتور كرم كردي - الاستاذ حسن فريد - الحاج عامر حسين - الكابتن عصام عبد الفتاح - الاستاذ مجدي المتناوي - الاستاذ خالد لطيف - الحاج محمود الشامي - الكابتن حمادة المصري - الحاج محمد ابو الوفا - الكابتن جمال الغندور - الكابتن رضا البلتاجي - المحاسب عمرو السعيد - الدكتور أشرف محرم - الاستاذ معتز البطاوي - الدكتور محمد كشك - الدكتور هرماس رضوان - الكابتن محمد شيحة - الكابتن سمير عثمان - الكابتن محمد فاروق - الحاج فتحي عوض الله - الاستاذ محمد الغزاوي - الاستاذ صلاح بدر - الاستاذ محمد سيف - الاستاذ خالد فتوح - الاستاذ خضر ابراهيم - الاستاذ محمد خالد غرابة - الدكتور ايهاب الكومي - الاستاذ عاصم عبد العزيز مرشد - الاستاذ نور رسلان - الكابتن مصطفى ابو قمر - الاستاذ محمد باهي - الاستاذ احمد ابراهيم مجاهد - الدكتور اسلام مسعد - الاستاذ محمد رفعت، مع الاعتذار لأي زميل يرغب في الترشح ولم أذكره هذا بخلاف مقعد المرأة ".





يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني حدد يوم السادس من أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.