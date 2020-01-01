جالطة سراي التركي يضع خطة لخطف تريزيجيه

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:30 م
تريزيجيه
تريزيجيه
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الجمعة أن نادي جالطة سراي يقترب بشدة من التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقا لصحيفة "ميليت" التركية فإن وكيل أعمال النجم المصري محمود حسن تريزيجيه سيجلس مع مسئولين في جالطة سراي من أجل وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

وتشير الصحيفة إلى أن جالطة سراي يتمسك بضم نجم مصر، لقدراته الكبيرة، ووضع خطة للتعاقد معه سواء بالإعارة أو الشراء بشكل نهائي.

ويبحث جالطة سراي عن التعاقد مع تريزيجيه بشكل نهائي وفي حال رفض أستون فيلا فسيتجه النادي لضمه على سبيل الإعارة.

ويبدو أن أستون فيلا في طريقه للهبوط من جديد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في ظل صعوبة الموقف الحالي بجدول الترتيب.

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رياضة جالطة سراي تريزيجيه الاخبار الرياضية استون فيلا الإنجليزي اخبار الرياضة

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