بيراميدز يقدم عرضًا خرافيًا لضم رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:04 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف

يترقب عشاق ومحبي النادي الأهلي، الكشف عن مصير رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول ومنتخب مصر، بعد توقف مفاوضات الأحمر مع ناديه الانجليزي، هدرسفيلد تاون لشراؤه.

وجهة رمضان صبحي المقبلة بعد الأهلي

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة مسؤولي بيراميدز في الحصول على خدمات، رمضان صبحي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار إلى الأهلي، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وأوضحت التقارير أن إدارة بيراميدز تثني على قدرات رمضان صبحي، حيث ترى أنه لاعب كبير ويمثل إضافة نوعية لهجوم أي فريق ينضم إليه.

ويفكر نجم الفراعنة فى خوض تجربة الاحتراف مُجدداً وفى حال بقائه بمصر يفضل الاستمرار في الأهلي، وهو الأمر الذى أكده رمضان لأحد الوسطاء.

ويُجهز بيراميدز عرض ضخم يقارب الـ200 مليون جنيه من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي في الموسم الجديد.
 

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