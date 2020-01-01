رئيس مدينة سفاجا تترأس لجنة لمراجعة الاشتراطات البيئية في تقسيم المخازن (صور)

ترأست الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، لجنة من إدارة البيئة والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسم الشرطة للمرور على منطقة تقسيم المخازن ومراجعة كافة التراخيص والوقوف على تطبيق الاشتراطات البيئية أثناء عملية شحن وتفريغ ونقل المواد المخزنة.





وأوضحت "رئيس المدينة" أن اللجنة تسعي إلى حث أصحاب المخازن على حسن التعامل مع السلع أو المنتجات من خلال إيداعها في مخازن المنشأة وتسجيلها ضمن الأرصدة المخزنية وإحاطة المسئولين عن أية مخالفات أو تجاوزات سواء في المواصفات أو في الكميات، والتأكيد على تخصيص المساحات والأماكن التخزينية بالصلاحيات التي تتوافق مع خصائص الأصناف وطبيعة مكوناتها من حيث التهوية ،الرطوبة، الحرارة ،وأشعة الشمس، وتسهيل عمليات السحب من المخزون وفقا لمعدلاتها التشغيلية المعتادة والمتعارف عليها.





وأضافت "المغربي" أن اللجنة نبهت على مسئولى المخازن بمتابعة أرصدة الأصناف ومراجعتها بصفة دورية وتوضيح معدلات السحب ومدي توافقها مع الحدود التخزينية المسموح بها وإفادة الجهات المختصة وتوفير بيئة صالحة الأصناف ورقابتها بما يحقق فرص الاحتفاظ بخصائصها ومكوناتها واتخاذ احتياطات الأمن المخزنى ضد السرقة والحريق والتلف والتقادم.





ولفتت إلى حرص اللجنة على متابعة تطبيق إجراءات طرق الإطفاء المناسب حسب مصدر أو سبب الحريق فالحريق الناتج عن الكهرباء يختلف عن الحريق الناتج عن الوصلات الكهربائية أو الغازات، والتفتيش على مراعاة عدم استخدام النار والتدخين فى المناطق التى تتعرض للحرائق ووضع لافتات تحذيرية.





وطالبت اللجنة بضرورة توفير أجهزة الإنذار ومنافذ الهروب فى المبانى وكذلك توفير معدات الإطفاء السريعة واستخدام الرشاشات العلوية إذا أمكن، ومراعاة اعتبارات الوقاية والأمان عند تصميم المبانى المخزنية والتصميم الداخلى واستخدام المواد العازلة للحرارة ونشر تعليمات الأمن والوقاية على العاملين والتدريب عليها والتأمين على الممتلكات فى المستودعات والعاملين فيها من الحرائق.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".