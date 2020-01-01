ارتفاع حالات الشفاء لـ114 متعاف بالعزل المنزلي فى أسوان (صور)





تستمر مجهودات ونشاطات حملة معًا ضد "كورونا" بأسوان التطوعية والخدمية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ومواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد-19" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وإشراف الدكتور غادة يحيى أبوزيد نائب المحافظ.





وشارك المشرف العام على الأعمال التطوعية بالحملة د. ميرفت السمان في توفير مچموعة من احتياجات مستشفى الصدر بمركز إدفو من المستلزمات الطبية وهي عبارة عن ٥ برفانات فواصل بين اسرة المرضي وبعضهم، بجانب 10 بدل عزل طبية، و١٠ أطقم فرش سرير، ١٠ فيس شيلد،٢ علبه كمامة طبية، و300 جوانتي طبي بجانب جهاز تعقيم كلور و٥ كرتونة مياه معدنية.





وانطلق فريق خدمة الدعم النفسي والاجتماعي بالمبادرة وذلك عن طريق أطباء نفسين وأخصائيين متخصصين ورجال الدين بهدف دعم المصابين بفيروس كورونا الذين تعرضوا لمواقف إيذاء نفسي في نطاق المجتمع المحيط بهم والتنمر وهذا بخلاف الإصابة بالمرض لمساعدة المرضى في استعادة استقرارهم النفسي مما يساهم فى سرعة العلاج وتوفر لهم الدعم من خلال زيارة الحالات منزليًا أو التواصل معهم هاتفيًا.





وأتاح الفريق طلب الخدمة من خلال ارسال رسالة خاصة بها بيانات الحالة والعنوان ورقم الهاتف على صفحة معًا ضد الكورونا بها بيانات الحالة ومن ثم يتم التواصل معها على الفور بمشاركة دكتورة أمنية عبد الحق منسق الفريق وأستاذة مي رفعت النائب ومشاركة متطوعين الحملة بعد تعافيهم وهم رشا سالم ودعاء خلف ووسام عبده وشيرين حسني.





وقام الفريق الأول _ المجموعة الأولى بمواصلة أعمال التعقيم بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بأسوان وتطهير منازل الحالات الإيجابية بعدة مناطق وهي المحموديه والشيخ هارون عمارة الفنادق وبجوار مدرسه الشهداء وبشارع السودانين ومنطقة كيما ومصنع الأغذية المدرسية ومنطقة الصداقة الجديدة محمد حسين وجمال مغازي ومني راجح.





وأستكمل الفريق الأول _ المجموعة الثانية تطهير الإذاعة والتليفزيون وقناة طيبة بأسوان وجميع مكاتب ومخازن واستديوهات المبني بمشاركة أحمد شمس ومحمد سيد، مشيرا الفريق الثاني بأعمال التطهير والتعقيم بمركز ومدينة إدفو بتطهير منازل الحالات الإيجابية بشارع خلف المستشفى بعد وفاة 4 حالات من نفس الشارع مما سبب الزعر للأهالي وحالة في منطقة الخولة ومنطقة موقف الحاجر وبجوار مدرسة اللغات وتطهير منازل شارع حنا بالكامل ومنطقة المهاجرين قبلي وشارع الجيش وعمارة بشارع الكنيسة وبجوار مدرسة الحديثة ومنزل بشارع المطحن.





وتم ذلك مع توعية المخالطين بكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وأهمية التباعد الاجتماعي وكذلك تم نقل حالة لمستشفي العزل بعد تخلي أهلها عنها وعمل الإشاعات اللازمة لها بمشاركة باسم صلاح ومصطفي هاني وحمادة الذوق ومحمود عاشور الحسيني ضيف.





وتابع نشاط الخدمات الطبية بإدفو حالات العزل المنزلي التي بلغ عددها 27 حالة وتوصيل الأوكسجين للحالات وامتثلت للشفاء حتي الآن 5 حالات وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية وتوصيل اسطوانات الاوكسجين للحالات وكذلك تعبئة الإسطوانات الفارغة الخاصة بالحملة بواسطة فريق جروب طريقك للخير وذلك مع تقدم جميع الخدمات الطبية للحالات بالعزل المنزلي.





وباشر الفريق الثالث - المجموعة الأولى بدارو في نطاق عمل مركزي دراو وكوم امبو تطهير المستشفي وقسم الإستقبال والكلي الدور الارضي ومنزل حالة قد توفت بجوار المطافي.





ونظم فريق العمل الميداني المواطنين في البريد والوحدة الصحية وتم عمل مظلة وتوفير عدد 50 كرسي بالوحدة وكذلك توزيع الكمامات علي الوافدين وعلي المارة في أماكن متفرقة بواسطة المتطوعين سعد سليمان وعبدالله القاضي ومايكل رشدي وهاني الجمل.





وتماثل للشفاء عدد 4 حالات كان بتابعها فريق الخدمات الطبية بدراو وتحولت نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية بعد أخذ الرعاية الكاملة للحالات بمشاركة عمرو الحلواني ودكتور محمد مصطفى.





واستكمل الفريق الثالث - المجموعة الثانية بكوم امبو في نطاق عمل مركزي دراو وكوم امبو نشاطه حيت قام الفريق بصيانة وإصلاح عدد 4 أجهزة تنفس صناعي ليصل عدد الأجهزة التي تم إصلاحها 10 أجهزة من اصل عدد 16 جهاز ويجري الآن العمل على صيانة عدد 6 أجهزة وتوفير قطع الغيار لهم لتسليمهم إلى إدارة مستشفى الصدر بكوم امبو بمشاركة فنى صيانة شاذلى احمد.





وقام الفريق بكوم امبوا بتطهير شارع بعزبة الإصلاح ومنزل بمنطقة البراديس ومنطقة البيارة ومنطقة المحطة، بمشاركة احمد عبدالدايم وسعد يحيى وأحمد سيد.





واشار الخدمات الطبية عدد 4 حالات ويتم تقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم يوميًا وذلك حتي يتم تماثلهم للشفاء بمشاركة دكتور محمد قناوي وشيماء كمال.





وواصل فريق العمل الميداني بنطاق مركز ومدينة أسوان عمله في تنظيم التجمعات والإزدحام وذلك بعد تعافي جميع المصابين من الفريق وتماثلهم للشفاء في مكاتب البريد والبنوك الحكومية اثناء قبض المرتبات والمعاشات ومنحة العمالة الغير منتظمة وذلك مع توعية المواطنين ضد الاختلاط وضرورة الالتزام بالتعليمات والتباعد الإجتماعي وتنفيذ إجراءات الوقاية للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.





واكد فريق الخدمات الطبية الحالات الإيجابية المصابة المتواجدة بالمنازل بمدينة ومركز أسوان وعددها 70 حالة ووصل عدد الحالات التي قامت الحملة بمتابعتها منزليًا حتي الآن إلى 203 حالة وارتفع عدد حالات الشفاء التام للمرضى التي يعالجها الفريق الطبي بالعزل المنزلي إلي عدد 105 حالة بعد تحول نتيجة التحاليل المعملية من إيجابية إلي سلبية الآن وتشاهد باقي الحالات تحسن مستمر وذلك بمشاركة قائد الفريق محمد عرجون وهاني نجم وسحر علاء وهيام زكريا.





وتوفر الحملة بصفة يومية مجموعة من جرعات العلاج و"مسكات التنفس" الصناعي وانابيب الأكسجين لغير القادرين في الحجر المنزلي وتوصيل العلاج مع كامل الخدمات الطبية.





وشارك محمد سيد مسئول فريق تغسيل ودفن الموتي في تغسيل ودفن عدد 10 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بنطاق مركز ومدينة أسوان.



