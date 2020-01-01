مدير "الجهاز الهضمي" بجامعة المنصورة: التوسعات ستساعد في إجراء 12 عملية زراعة كبد أسبوعيا

كشف الدكتور محمد الشوبري، مدير مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، عن أن المركز يشهد حاليا إجراء توسعات لبرنامج زرع الكبد عن طريق مبنى كامل للزراعة.





وأكد الشوبري، على أن المبنى الجديد سيكون إضافة وانفراجة كبيرة لبرنامج زراعة الكبد، حيث سيتمكن الفريق من إجراء من ١٠ إلى ١٢ حالة أسبوعيا نظرا لأن المريض سيتمكن من إجراء جميع فحوصاته وتجهيزه في وقت أقل وفي مكان واحد ويوجد حاليا ٢٥٠ حالة جاهزة لعمليات الزرع، مشيرا إلى أن الفريق الطبي كان يقوم بإجراء حالتين زراعة أسبوعيا.





وأعلن مدير مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، عن تطوير قسم مناظير القنوات المراريه بتكلفة تسعة مليون وثمانية وتسعة وسبعون ألف وستمائه وأربعة وأربعون جنيها، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التطوير في ٣١ اغسطس ٢٠٢٠.





وأوضح أن مشروع تطوير قسم مناظير القنوات المرارية يشمل جهاز أشعة لزوم غرفة مناظير القنوات المرارية Ercp، وتضمنت تعديل وصيانة غرف قسم Ercp بشراء مناظير Ercp، ووحدة التحكم.





يذكر أن بدء زراعة الكبد في جامعة المنصورة عام ٢٠٠٤، إبان الدكتور فاروق عزت وتوقف برنامج الزراعة ٦ شهور بعد وفاته، وعاد به العمل بروح الفريق وتم وضع معايير للالتزام، وتم تحقيق نجاحات كبيرة، وفي عام ٢٠١٢ أصبحنا من أفضل ٨ مراكز في جراحة الكبد والبنكرياس.





وبين مدير الجهاز الهضمي، أنه يتم حاليا الانتهاء من إنشاءات الدور الثامن والتاسع، وتجهيز المبنى الجديد في أقرب وقت ممكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى زراعة الكبد وتقليل قوائم الانتظار وسيتم عمل التشطيبات والتجهيزات الداخلية بتكلفة إجمالية قدرها ٢٥٠ مليون جنيه.





وتابع أن المبنى الجديد لزراعة الكبد، مكون من دور أرضي و٩ أدوار على مساحة ٨٠٠ متر مربع ويضم جراج والدور الأول للعيادات الخارجية وكوبرى للربط بين المركز والمبنى الجديد والدور الثاني للعمليات والدور الثالث عناية مركزة ٩ سراير عناية مركز و٤ عناية متوسطة و٣ أدوار إقامة مرضى إقامة بقدرة ٣٠ سريرا والدور الخامس أرشيف طبي ومكاتب إدارية والدور الثامن للإقامة بأجر اقتصادي والدور التاسع للتدريب والبحث العلمي.





يذكر ان مركز الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة حصل على تجديد شهادات الاعتماد الدولية لمدة عام آخر: