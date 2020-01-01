جامعة الإسكندرية تفوز بالمركزين الثاني والرابع بالمسابقة الطلابية الإقليمية لريادة الأعمال
الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:23 م
محمد رجب - دينا حسن
فازت جامعة الإسكندرية بالمركزين الثاني والرابع في المرحلة الأولى للمسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية عن "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط "REC" وجاءت الفرق الفائزة من كلية الآداب وكلية الحاسبات وعلوم البيانات.
وكان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط لهذه الدورة (CONFREMO )، قد دعا فى شهر مايو الماضي إلى المشاركة في هذه المسابقة، إنطلاقا من أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الجامعات وبين أعضاء هيئة التدريس ومن أجل تعزيز ظهور الشركات وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الابتكار والابدإع.
وأشار رئيس الجامعة أن المسابقة أقيمت بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية من خلال مشروع ( المسارات والادماج الوظيفي والابتكار وريادة الأعمال في مصر "CIPIEE"، وبدعم من شركة IBDL ( الرخصة الدولية لقيادة إلأعمال) التي تولت إدإرة المسابقة على الموقع الإلكتروني الذي أعدته المسابقة.
وأضاف أنه تقدم للمشاركة فى المسابقة (٨٣ ) فريق، بإجمالي عدد (٣١٤ ) متسابق من (٦ ) دول، و(١٤ ) جامعة من الجامعات الأعضاء في ال(CONFREMO )، وهى مصر وجيبوتي والعراق ولبنان وفلسطين والسودان، ولفت أن مصر شاركت بعدد ٥٦ فريق، منها ٣٣ فريق من جامعة الإسكندرية من كليات الآداب والتجارة والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية والحاسبات والملعلومات.
وأشار الكردي، إلى أن جميع الفرق المشاركة فى المسابقة تلقت تدريبا على أهم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة وبتوجيه نخبة من المدربين الدوليين والاقليميين من بينهم أساتذة من جامعة الإسكندرية، وسوف تنافس الفرق التى فازت بالمراكز العشر الأولى على المراكز الثلاث الاولى التى ستعرض امام لجنة التحكيم ايام ٢٥، ٢٦، ٢٧ من شهر يوليو الجاري.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 556 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر متحدث الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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