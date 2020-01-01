جامعة الإسكندرية تفوز بالمركزين الثاني والرابع بالمسابقة الطلابية الإقليمية لريادة الأعمال

فازت جامعة الإسكندرية بالمركزين الثاني والرابع في المرحلة الأولى للمسابقة الطلابية الإقليمية الافتراضية عن "ريادة الأعمال في الشرق الأوسط "REC" وجاءت الفرق الفائزة من كلية الآداب وكلية الحاسبات وعلوم البيانات.





وكان الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط لهذه الدورة (CONFREMO )، قد دعا فى شهر مايو الماضي إلى المشاركة في هذه المسابقة، إنطلاقا من أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الجامعات وبين أعضاء هيئة التدريس ومن أجل تعزيز ظهور الشركات وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الابتكار والابدإع.





وأشار رئيس الجامعة أن المسابقة أقيمت بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية من خلال مشروع ( المسارات والادماج الوظيفي والابتكار وريادة الأعمال في مصر "CIPIEE"، وبدعم من شركة IBDL ( الرخصة الدولية لقيادة إلأعمال) التي تولت إدإرة المسابقة على الموقع الإلكتروني الذي أعدته المسابقة.





وأضاف أنه تقدم للمشاركة فى المسابقة (٨٣ ) فريق، بإجمالي عدد (٣١٤ ) متسابق من (٦ ) دول، و(١٤ ) جامعة من الجامعات الأعضاء في ال(CONFREMO )، وهى مصر وجيبوتي والعراق ولبنان وفلسطين والسودان، ولفت أن مصر شاركت بعدد ٥٦ فريق، منها ٣٣ فريق من جامعة الإسكندرية من كليات الآداب والتجارة والعلوم والهندسة والزراعة والتربية النوعية والحاسبات والملعلومات.





وأشار الكردي، إلى أن جميع الفرق المشاركة فى المسابقة تلقت تدريبا على أهم المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة وبتوجيه نخبة من المدربين الدوليين والاقليميين من بينهم أساتذة من جامعة الإسكندرية، وسوف تنافس الفرق التى فازت بالمراكز العشر الأولى على المراكز الثلاث الاولى التى ستعرض امام لجنة التحكيم ايام ٢٥، ٢٦، ٢٧ من شهر يوليو الجاري.



