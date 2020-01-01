ارتفاع تضخم منطقة اليورو 0.3% على أساس سنوي في يونيو

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الجمعة إن أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو ارتفعت قليلا في يونيو حزيران، بينما تراجعت مقاييس للتضخم الأساسي تستبعد المكونات المتقلبة مؤكدة تقديرات صادرة في وقت سابق.





وقال يوروستات إن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 ارتفع 0.3 بالمئة في يونيو حزيران بعد أن زاد 0.1 بالمئة فقط في مايو ، بما يتماشى مع تقديرات صادرة عن المكتب في وقت سابق في 30 يونيو .





وعلى الرغم من الارتفاع، فإن التضخم ما زال يقل كثيرا عن المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي قرب اثنين بالمئة أو أقل من ذلك على المدى المتوسط.





وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ على أساس سنوي بنسبة 3.2 بالمئة بينما ارتفعت الأسعار في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد التكتل، 1.2 بالمئة في يونيو حزيران. وعوضت تلك الزيادات انخفاضا نسبته 9.3 بالمئة في أسعار الطاقة.





وأظهرت بيانات يوروستات أنه مع استثناء أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة، وهو معيار يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويتابعه عن كثب لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، نمت الأسعار 1.1 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل تراجعا من 1.2 بالمئة في مايو .





وتراجع معيار أضيق نطاقا للتضخم الأساسي، يستثني أيضا أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه العديد من خبراء الاقتصاد، إلى 0.8 بالمئة على أساس سنوي من 0.9 بالمئة في مايو .





وأكد معيارا التضخم الأساسي التقديرات السابقة الصادرة عن يوروستات.





وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم منطقة اليورو أيضا 0.3 بالمئة في يونيو .