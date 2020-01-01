بعد تراجعها.. 5 أسرار عن وفيات كورونا في مصر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:16 م
مواطن
مواطن
أحمد القاسم
تشهد مصر خلال الفترة الحالية تراجعا ملحوظا بشأن عدد وفيات فيروس كورونا التاجي المستجد، فبعد أن شهدت البلاد زيادة كبيرة في الأعداد بدأت تقل بشكل تريجي خلال الأيام الأخيرة، في مؤشر لبداية انحسار الوباء.

وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز المعلومات بشأن وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في مصر:

- حسب أرقام وزارة الصحة والسكان فتراجعت عدد الوفيات بشكل كبير، فسجلت البلاد أمس 53 حالة، وقبلها 59 حالة، وسبق ذلك 73 حالة، ومنذ 4 أيام 77 حالة، وفي 12 يوليو الجاري سجلت البلاد 89 حالة، وهو ما يؤكد أن حالات الوفاة تراجعت بشكل كبير في الخمس أيام الأخيرة على وجه التحديد.

- بلغ عدد الوفيات 14250 حالة بشكل إجمالي منذ ظهور الجائحة في البلاد فبراير الماضي.

- في الـ 24 ساعة الأخيرة، توفي 4 أطباء جدد ما أدى إلى وصول وفيات الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 136 شهيدا، كان آخرهم الدكتور وسام الديب أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بطب الفيوم، حسب ما أعلن عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور إبراهيم الزيات.

- انخفاض أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا هذا الشهر مؤشر جيد يشير بدوره إلى انخفاض معدل الإصابات، وفق تصريحات الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بمستشفيات عين شمس التخصصى.

- أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام عنان توقع أن تسجل البلاد " صفر وفيات" خلال شهر سبتمبر المقبل، بسبب سيطرة النظام الصحي على الوضع خلال الفترة الحالية، مما سيؤدي إلى تقليل عدد الإصابات ومن ثم تقليل الوفيات إلى أن نصل لـ"صفر وفيات".

يذكر أن في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020.

فينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا وفيات علاج كورونا إصابات كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يوضح حقيقة غضب فايلر من عودة صالح جمعة للتدريبات

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. حكم بحبس محمد رمضان سنة بتهمة سب وقذف الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

منذ حوالي 3 ساعات

اعتزال ومقاطعة ومشاجرات.. 8 مواقف أغضبت ميسي وأظهرت الوجه الآخر للأسطورة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. فايلر يضع الشرط الوحيد لعودة أزارو وهذا النجم سيكون كبش الفداء

منذ ساعة و 7 دقيقة

4 مستجدات بشأن سد النهضة.. تحركات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 22 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

ماذا قالت الصحف الإسبانية بعد تتويج ريال مدريد بلقب الليجا؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يوجه رسالة هامة لمجلس الأهلي بسبب مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يوجه صدمة قوية إلى حازم إمام

منذ نصف ساعة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

01:50 م

تفاصيل أول لقاح ضد كورونا منتظر بالأسواق

11:01 ص

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

02:16 ص

الزمالك يوجه صدمة قوية إلى حازم إمام

01:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام