بعد تراجعها.. 5 أسرار عن وفيات كورونا في مصر

تشهد مصر خلال الفترة الحالية تراجعا ملحوظا بشأن عدد وفيات فيروس كورونا التاجي المستجد، فبعد أن شهدت البلاد زيادة كبيرة في الأعداد بدأت تقل بشكل تريجي خلال الأيام الأخيرة، في مؤشر لبداية انحسار الوباء.





وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز المعلومات بشأن وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في مصر:





- حسب أرقام وزارة الصحة والسكان فتراجعت عدد الوفيات بشكل كبير، فسجلت البلاد أمس 53 حالة، وقبلها 59 حالة، وسبق ذلك 73 حالة، ومنذ 4 أيام 77 حالة، وفي 12 يوليو الجاري سجلت البلاد 89 حالة، وهو ما يؤكد أن حالات الوفاة تراجعت بشكل كبير في الخمس أيام الأخيرة على وجه التحديد.





- بلغ عدد الوفيات 14250 حالة بشكل إجمالي منذ ظهور الجائحة في البلاد فبراير الماضي.





- في الـ 24 ساعة الأخيرة، توفي 4 أطباء جدد ما أدى إلى وصول وفيات الأطباء بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 136 شهيدا، كان آخرهم الدكتور وسام الديب أستاذ مساعد بقسم النساء والتوليد بطب الفيوم، حسب ما أعلن عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور إبراهيم الزيات.





- انخفاض أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا هذا الشهر مؤشر جيد يشير بدوره إلى انخفاض معدل الإصابات، وفق تصريحات الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بمستشفيات عين شمس التخصصى.





- أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة الدكتور إسلام عنان توقع أن تسجل البلاد " صفر وفيات" خلال شهر سبتمبر المقبل، بسبب سيطرة النظام الصحي على الوضع خلال الفترة الحالية، مما سيؤدي إلى تقليل عدد الإصابات ومن ثم تقليل الوفيات إلى أن نصل لـ"صفر وفيات".





يذكر أن في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020.





فينتشر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" في أغلب دول العالم ومنذ عدة أشهر استطاع أن يزعج كافة الحكومات التي لم تستطع الحد من انتشاره في بلادها، الأمر الذي أدى إلى أن يتحول الفيروس إلى وباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة، وسط مساعي الدول لمواجهته.











