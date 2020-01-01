الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "علوم" في صورة أسئلة وإجابات





الثانوية العامة 2020 ، يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة "العلوم" اختبار مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بعد غد الأحد الموافق الـ19 من يوليو 2020، وسط آمال وتطلعات الطلبة وذويهم بتحقيق أفضل النتائج وأفضل التمنيات لهم بالتوفيق والنجاح وتحقيق التفوق، لتحقيق مجموع مناسب يضمن لهم تحقيق مستقبلهم ودخول الكليات التي يرغبون الدراسة بها.









وانطلقت امتحانات الصف الثالث الثانوي 2020 بشعبتيه العلمي والأدبي، في الأحد الموافق الـ21 من يونيو الماضي، والتي بدأت باختبار اللغة العربية، وتوقفت عند امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "علوم"، الرياضيات البحتية "الرياضيات"، وعلم النفس والاجتمعا الشعبة "الأدبية، والمقرر تأديتهم يوم الأحد الموافق الـ19 من يوليو 2020.





مراجعة وافية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية





ويدخل طلاب الثانوية العامة 2020 شعبة "العلوم"، اختبار مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الأحد المقبل 19 يوليو 2020، باحثين عن أفضل المراجعات النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة وأبرز نماذج الامتحانات والأعوام السابقة، لتقديم محاكاة للطالب تجعله في اختبار تجريبي قبل الدخول إلى اللجنة.





المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية عبر thanaweya





وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق منصة thanaweya لتزود طلبة الثانوية العامة 2020 بالمراجعات النهائية التي شملت المواد المتعلقة بالشعبتين العلمية والأدبية، ومن بينها مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية التي سيؤدي طلاب الصف الثالث الاختبار بها الأحد المقبل الموافق الـ19 من يوليو 2020.





أفضل الإجابات للأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية





وتناولت منصة وزارة التربية والتعليم أبرز مراجعات وشروحات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بشكل مميز من خلال عروض مرئية ونماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان، وإضفاء نوع من الطمأنينة.





احصل على الدراجات النهائية في اختبار الجيولوجيا والعلوم البيئية





ويرغب طلبة وطالبات الثانوية العامة 2020 في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من خلال موقع thanaweya بالبحث عن كافة الشروحات والمراجعات لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ومعرفة طرق الأسئلة وأفضل نماذج الإجابة عليها، من أجل نيل أفضل الدرجات والحصول على مجموع يؤهل لجامعات القمة.





الأسئلة المتوقعة في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية





ويشتمل موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال منصته thanaweya مراجعة نهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية تتضمن مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ، بجانب مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي، يتبح للطلاب حلولًا كثيرة تمكنهم من تحقيق أبرز النتائج.





ويمكن الدخول على منصة "thanaweya" من خلال الضغط " هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ".





اختبار مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والمراجعة النهائية





ووفرت وزارة التربية والتعليم منصات عديدة لطلاب الثانوية العامة 2020 وكافة الصفوف نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مساعدة منها لكافة الطلبة والطالبات من أجل الحصل على أفضل المراجعات النهائية خلال فترة الجلوس بالمنزل وتحقيق أعلى الدرجات وهو ما تضمنه منصة thanaweya التي توفر شروحات وأسئلة متوقعة وإجابات لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية.





مرجعة نهائية وحلول الأسئلة المتوقعة في الجيولوجيا والعلوم البيئية





ووفرت الوزارة مراجعة نهائية مميزة لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية المقرر تأدية اختبارها الأحد 19 يوليو 2020 عبر توفير محاضرات، إضافة إلى بعض نماذج الاختبارات السابقة وأفضل الأسئلة المتوقعة بإجاباتها النموذجية.





اختبار مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والتدابير الاحترازية المتبعة





ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية الأحد المقبل، وسط إجراءات احترازية وتدابير عالية المستوى وفق أعلى المعايير، للحفاظ على من وسلامة أبنائنا وهو ما أجمع عليه الجميع وحتى أداء امتحان المادة السابقة.



