الأمين المساعد للجامعة العربية يعلق على اللقاء التركي الأثيوبي

عقب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، على الصورة المتداولة للقاء الذي جمع بين وزير الخارجية التركي والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة.





وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن المواطن العادي عند مشاهدة هذه الصورة سيربط بين ما يحدث في مفاوضات سد النهضة والتنسيق التركي، معلقا: "من حقه يربط مفيش كلام، وبشكل مشروع".





وأضاف أن منصبه كدبلوماسي يتطلب منه قبل أن يربط بين أي أحداث، أن يبحث عن المعلومة والتفاصيل، وما هو فحوى الحديث، وهل هناك اتفاقات معينة.





التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة





فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.





وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الأربعاء الماضي، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.





ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".



