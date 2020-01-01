مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
عقد مساء أمس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مؤتمرا صحفيا، حضره ممثلي أهم وكالات الأنباء والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية الأوكرانية، وذلك في ختام زيارته لأوكرانيا والتى تضمنت عقد عدة لقاءات رسمية ومهنية هامة مع الجانب الأوكراني.

ويأتي المؤتمر لاستعراض أهم المستجدات في قطاع السياحة في مصر، لا سيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وخلال المؤتمر، قام الدكتور خالد العناني بالرد على جميع تساؤلات وسائل الإعلام واستفساراتهم حول استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الخارج، وعن الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع.

وأشار الوزير إلى حرصه علي زيارة الغردقة وشرم الشيخ ولقاء السائحين المتواجدين على الشواطئ وفي الفنادق منهم السائحين الأوكرانيين للاطمئنان منهم على مدي الالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أكد السائحون على أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية، مما جعلهم يستمتعون بأوقات رائعة بمصر في أمان.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بوضع الحكومة الأوكرانية لمصر في المنطقة الخضراء التي تجعل السائحين الوافدين منها لا يحتاجون إلى عمل حجر صحي إلزامي في اوكرانيا بعد عودتهم من مصر، وفى هذا الشأن، رحب الدكتور خالد العناني بهذا القرار الذي سيساهم بالطبع في زيادة حركة السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور خالد العناني لقاءات إعلامية منفردة من بينها لقاءات مع قنوات أوكرانيا ٢٤، وChoice، وStopcor، وChamber media، تحدث خلالها الوزير عن المؤشرات الإيجابية لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لافتا إلى وصول 41 رحلة طيران من أوكرانيا الي محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، من بينهم 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة إلى الغردقة، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة اليهما اعتبارا من أول يوليو الجاري.

واستعرض الوزير بعض عوامل الجذب السياحي المختلفة في مصر، لافتا في حديثه إلى قيام الوزارة بعمل متحف للاثار في مدينة الغردقة والذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر مما يساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، مثله مثل متحف شرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه قريبا، بالإضافة الى إبراز الإمكانات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى في منتجاتها السياحية التي تجذب جميع الشرائح وترضى كافة الأذواق من السائحين.

وألقى الوزير الضوء على الحوافز والتخفيضات التي تقدمها مصر لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية.  

وخلال هذه اللقاءات دعي الدكتور خالد العناني الشعب الأوكراني لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.

هذا وقد حظيت زيارة وزير السياحة والآثار إلى أوكرانيا بصدي وبتغطية إعلامية موسعة فى كافة وسائل الإعلام الأوكرانية، كما أبرزت هذه الوسائل اللقاءات الرسمية والمهنية التى أجرها الوزير خلال الزيارة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتوجه اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى العاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي.
مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية
مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية
مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية
مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية
مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية
مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية
مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية
مؤتمر صحفي ضخم لوزير السياحة والآثار مع وسائل الإعلام الأوكرانية

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