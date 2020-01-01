مستشار عسكري عن دعم مصر لليبيا: "بلدنا لا ترد من يستنجد بها"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب اللواء أركان حرب ناجي شهود، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشايخ وأعيان القبائل الليبية أمس، قائلا: "مصر لا ترد من يستنجد بها وهو في محنة".

وأشار "شهود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى رسائل خلال اللقاء إلى المجتمع الليبي، والمصريين، والخارج، حيث أنه وضع المصريين في وضع المسئولية، كما أنه أكد لأهل ليبيا أن مصر لن تتركهم، فضلا على أنه ذكر المجتمع الدولي بمسئوليته.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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