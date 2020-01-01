تعرف على خطة سكك حديد مصر لـ استقبال ركاب عيد الأضحى

كشف محمود ماهر، رئيس الهيئة المركزية للمبيعات بسكك حديد مصر، استعدادات هيئة السكك الحديدية لاستقبال الركاب خلال فترة عيد الأضحى.





وأشار "ماهر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن الهيئة وفرت 78 قطارا مكيفا إضافيا للوجه القبلي، سيبدأ تشغيلهم من يوم 25 يوليو وحتى 11 أغسطس، فضلا عن وجود 76 قطارا مميزا آخر للوجه القبلي أيضا.





وأوضح أن الهيئة تعمل على تسهيل حصول الراكب على التذكرة، حيث يمكن الحصول على التذكرة من خلال شباك التذاكر في المحطات المركزية، فضلا عن توفير 30 مكتب تذاكر منتشرين على مستوى الجمهورية، وتطبيق عبر الهاتف المحمول.





ووزعت هيئة السكة الحديد عربات أول 3 قطارات روسية على محطات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والأقصر مغطاة بأعلام مصر والورود وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وذلك استعدادا لتشغيلها على الخطوط الرئيسية.





وستصبح أول قطارات روسية تنضم لأسطول قطارات الهيئة لتعمل ضمن اسطولها المكون من قطارات أسبانية وفرنسية ورومانية وألمانية ومصرية، وذلك ضمن تعاقد الهيئة مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد للهيئة 1300 عربة مكيفة وعادية.





وأول عربات روسية جديدة وصلت تضم 33 عربة تشمل 22 عربة وصلت منذ أيام و10 عربات وصلت نهاية الأسبوع الماضى وعربة نموذج وصلت منذ أسابيع ويجرى تجربتها واختبارها وتشغيلها بدون ركاب للتأكد من إجراءات السلامة بها.





والعربات الـ 33 عادية (ذات تهوية ديناميكية) وتكوّن 3 قطارات، وأن هناك اتجاه لتشغيلها بدون ركاب حتى بداية أغسطس، بحيث يعمل استوكات العربات الجديدة يوميا بدون ركاب ضمن التجارب التى تجرى على العربات الجديدة للتأكد من إجراءات السلامة بها، على أن تبدأ فى نقل الركاب مع بداية أغسطس.





وكافة العربات الجديدة الروسية ستعمل ستعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحى.





والعربات الروسية الجديدة ابتداء من الشهر المقبل مخطط توافدها على دفعات شهرية بمعدل 35 عربة جديدة كل شهر، ضمن التعاقد مع مخطط وصول العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد.



