احتفالًا باليوم العالمي للإيموجي - World Emoji Day.. جوجل تعلن عن 117 رمز تعبيري جديد قادم إلى Android 11





شاركت شركة جوجل - Google أمس الخميس، قائمة تحتوي على 117 رمزًا تعبيريًا "إيموجي - Emoji" جديدًا احتفالًا باليوم العالمي لـ"الإيموجي" World Emoji Day الموافق اليوم الجمعة 17 يوليو، و ستظهر لأول مرة مع Android 11 في وقت لاحق من هذا العام.





ستشمل الرموز التعبيرية الجديدة على حوالي 62 شخصية جديدة مع 55 لون بشرة وخيارات جنس، كم تركز الرموز التعبيرية الجديدة على "التعبيرات المتعاطفة" والثقافات المختلفة .





وعملت شركة جوجل - Google مع حديقة خليج مونتيري للأحياء المائية وحديقة حيوان Victoria Bug لإعطاء هذه الرموز التعبيرية الحيوانية الجديدة نظرة أصلية.





كما تم أيضًا إعادة تصميم بعض مجموعة الرموز التعبيرية بحيث تبدو جيدة أثناء استخدام الوضع المظلم، وأعادت جوجل - Google أيضًا تصميم بعض الرموز التعبيرية الشائعة التي عدّلتها سابقًا.





من المفترض أن تكون الرموز التعبيرية الجديدة جزءًا من الإصدار النهائي من Android 11 المقرر إصداره في سبتمبر من هذا العام.





المثير في الامر أنك لن تضطر إلى الانتظار حتى الإصدار النهائي من Android 11 لاستخدام الرموز التعبيرية الجديدة، حيث يمكن استخدامها مع أحدث إصدار تجريبي من تطبيق Gboard.



