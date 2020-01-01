فريق طبي بعزل قنا ينقذ جنينا لأم مصابة بكورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:29 ص
الفريق الطبي
الفريق الطبي
بسام عبدالحميد
نجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام، في إنقاذ سيدة فاجأها مخاض الولادة في أثناء نقلها من مستشفى حميات نجع حمادي الي مستشفى قنا العام للعزل وهي مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للعزل: إن المريضة ثلاثينية العمر وكانت مصابة بالفيروس وعند نقلها فوجئت بالألم الولادة في قسم الاستقبال وعلى الفور تعامل الفريق الطبي معها، وتم العملية بنجاح. 

وأشار الديب، إلى أن المريضة وطفلها يتمتعان بحالة صحية جيدة، وسط متابعة ورعاية من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، حتى تتماثل تمامًا للشفاء من فيروس كورونا.
 
تطورات أزمة كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أول أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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