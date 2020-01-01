فريق طبي بعزل قنا ينقذ جنينا لأم مصابة بكورونا

نجح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام، في إنقاذ سيدة فاجأها مخاض الولادة في أثناء نقلها من مستشفى حميات نجع حمادي الي مستشفى قنا العام للعزل وهي مصابة بفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للعزل: إن المريضة ثلاثينية العمر وكانت مصابة بالفيروس وعند نقلها فوجئت بالألم الولادة في قسم الاستقبال وعلى الفور تعامل الفريق الطبي معها، وتم العملية بنجاح.





وأشار الديب، إلى أن المريضة وطفلها يتمتعان بحالة صحية جيدة، وسط متابعة ورعاية من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، حتى تتماثل تمامًا للشفاء من فيروس كورونا.