مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة
الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:20 ص
هدى عبدالرازق
وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ما يحدث في ملف سد النهضة بـ العملية الكيدية الكبرى على مستقبل مصر والمصريين وربما السودانيين، منوها بأن التعنت الأثيوبي تجاه مصر ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ فترة طويلة.
وقال "الفقي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس: إن مصر مستهدفة، وهناك محاولة لتطويق الدولة المصرية، سواء بالإرهاب في سيناء، أو العبث بمنطقة الحدود مع ليبيا، أو ما يحدث في السد الأثيوبي.
وأضاف المفكر السياسي، أن مصر بتقدمها، وقائدها استفز كثير من أعداء مصر معلقا: "كانوا يتصورون أن مصر ستقع"، مؤكدا أن هناك عقل يسيطر على العداء لمصر، وكل ما يهمهم التضييق على مصر.
كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات أمس الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".
تطورات أزمة كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أول أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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