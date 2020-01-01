مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ما يحدث في ملف سد النهضة بـ العملية الكيدية الكبرى على مستقبل مصر والمصريين وربما السودانيين، منوها بأن التعنت الأثيوبي تجاه مصر ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ فترة طويلة.





وقال "الفقي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس: إن مصر مستهدفة، وهناك محاولة لتطويق الدولة المصرية، سواء بالإرهاب في سيناء، أو العبث بمنطقة الحدود مع ليبيا، أو ما يحدث في السد الأثيوبي.





وأضاف المفكر السياسي، أن مصر بتقدمها، وقائدها استفز كثير من أعداء مصر معلقا: "كانوا يتصورون أن مصر ستقع"، مؤكدا أن هناك عقل يسيطر على العداء لمصر، وكل ما يهمهم التضييق على مصر.





كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات أمس الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".



