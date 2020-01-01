مفاجأة بشأن الشخص الذي جلس على يمين السيسي في لقاء مشايخ ليبيا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن القبائل الليبية لها ثقل في المعادلة الداخلية في ليبيا، فهى رمانة الميزان، ولها تأثير في الواقع الليبي، واصفًا اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشايخ وأعيان القبائل بـ التفاعلي، وأنه كان هناك تقدير كامل من القبائل لحديث الرئيس.





ولفت "راضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن حفيد عمر المختار، كان على يمين الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء اليوم مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، وهو الشيخ حافظ خطاب وهو من قبيلة المنيفي، وقد ألقى كلمة خلال اللقاء.





وأكد أن سياسة مصر الخارجية ظهرت بوضوح خلال اللقاء، حيث أن مصر دولة لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، ولا تتعامل مع الميليشيات.





والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.





وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.





وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.





ومن ناحيتهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.



