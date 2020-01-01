شيكابالا يثير الجدل من جديد

نال محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، في الفترة الساعة القصيرة الماضية جدلًا واسعًا مع جماهير القلعة البيضاء.













ونشر شيكابالا، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو له، وهو يشاهد البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار.

















وكتب شيكابالا على مقطع الفيديو، وهو يوجه الكاميرا إلى الساعة ويشير إلى أنها الحادية عشر ونصف مساءً ويقول لمن يقوم بتصويره البرنامج "هل يوجد بندق؟ لا.. سأتناول الفسدق".

















وفسرها العديد من جمهور القلعة البيضاء بأنها موجهة ضد خالد الغندور قائد الزمالك السابق والشهير بلقب بندق.













ونسبت تدوينة للغندور بأنه ينتقد عدم ظهور لاعبي الزمالك عبر قناة ناديهم، رغم ظهورهم في برامج أخرى لدرجة أنهم يتركوا المعسكر.

















وتردد الكتير من الأشعات حول ظهور شيكابالا مع ميدو في حلقة اليوم الأربعاء القادم، وهو ما سخر منه اللاعب برسالته، بأنه لم يترك معسكر فريقه.











