الظاهرة.. بنزيما يحطم الأرقام ويحقق البطولات رفقة ريال مدريد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:27 ص
بنزيما وزيدان
بنزيما وزيدان
علاء خليف
واصل الساحر الفرنسي كريم بنزيما تألقه في الموسم الحالي، وسجل هدفين وقاد الفريق الملكي لفوز ثمين على حساب فياريال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري  الإسباني، ليتوج فريقه بلقب الليجا للمرة الـ34 في تاريخه.

تقدم "بنزيما" بالهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 29، وأضاف الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 77 من ركلة جزاء، بينما سجل لفياريال اللاعب فيسنتي ايبورا بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

كريم بنزيما رفع رصيد أهدافه بالدوري الاسباني هذا الموسم لـ21 هدفًا، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الليجا خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة متصدر الترتيب برصيد 23 هدفًا.

ورفع ريال مدريد رصيده بعد الفوز على فياريال إلي 86 نقطة يتربع على قمة ترتيب الدوري الاسباني منفردًا، بفارق 7 نقاط كاملة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وذلك قبل جولة واحدة على انتهاء الليجا.

كشف حساب كريم بنزيما مع ريال مدريد

انضم كريم بنزيما لصفوف نادي ريال مدريد عام 2009 قادمًا من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، وخاض مع الفريق الملكي 511 مباراة في مختلف البطولات، ليصبح ثاني أكثر لاعبي أجنبي يخوض أكبر عدد من المباريات الرسمية مع الريال بعد البرازيلي روبرتو كارلوس صاحب الـ527 مباراة.

بلغ عدد دقائق اللعب الفعلية لـ"بنزيما" مع ريال مدريد 35713 دقيقة، وسجل 248 هدفًا، وصنع 135 هدفًا، وحصل على 9 بطاقات صفراء، ولم يتعرض للطرد إطلاقا خلال مشواره مع النادي الملكي.

مباريات كريم بنزيما في البطولات المختلفة :

- الدوري الإسباني: 348 مباراة – 169 هدف – 95 أسيست
- دوري أبطال أوروبا: 100 مباراة – 52 هدف – 24 أسيست
- كأس ملك إسبانيا: 43 مباراة – 21 هدف – 11 أسيست
- كأس السوبر الإسباني: 8 مباريات – هدفين – 2 أسيست
- كأس العالم للأندية: 8 مباريات – 3 أهداف – 2 أسيست
- كأس السوبر الأوروبي: 4 مباريات – 1 هدف – 1 أسيست

وخاض "بنزيما" 46 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي بمختلف البطولات، سجل 26 هدفًا، وصنع 11 هدفا، في إجمالي دقائق لعب فعلية 3830 دقيقة.

بطولات كريم بنزيما مع ريال مدريد:

- 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا
- 3 ألقاب الدوري الإسباني
- 4 ألقاب كأس العالم للأندية
- 3 ألقاب كأس السوبر الأوروبي
- 2 كأس ملك إسبانيا
- 2 كأس السوبر الإسباني

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