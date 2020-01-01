تعرف على الإجراءات الاحترازية للأضحية مع فيروس كورونا (فيديو)

أكد الدكتور شرف فيصل، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، على ضرورة الكشف الظاهري على الأضحية قبل شرائها عن طريق طبيب بيطري للتأكد من خلوها من الأمراض.





وقال "فيصل" في لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " أن فيروس كورونا لا يصيب الأضحية سواء قبل الذبح أو بعده، ولكن قد يكون الفيروس على جلد أو فرو الأضحية وذلك في حالة لمسها من قبل أحد المصابين بالفيروس".



وأضاف عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه لابد من التخلص من أكياس اللحوم، وارتداء "الجوانتي" أثناء التعامل مع اللحوم وغسل الأيدي باستمرار، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تزيد الضوابط على المجازر والأماكن المخصصة للذبح قبل عيد الأضحى.





وشدد عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، على ضرورة تعقيم الأضحية بحذر وعدم لمسها، حتى لا تنتقل العدوى عن طريق استقرار الفيروس على سطح جسمها.

