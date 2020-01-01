تعرف على الإجراءات الاحترازية للأضحية مع فيروس كورونا (فيديو)
الجمعة 17/يوليه/2020 - 01:30 ص
شيماء حسن
أكد الدكتور شرف فيصل، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، على ضرورة الكشف الظاهري على الأضحية قبل شرائها عن طريق طبيب بيطري للتأكد من خلوها من الأمراض.
وقال "فيصل" في لقائه عبر "سكايب" ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " أن فيروس كورونا لا يصيب الأضحية سواء قبل الذبح أو بعده، ولكن قد يكون الفيروس على جلد أو فرو الأضحية وذلك في حالة لمسها من قبل أحد المصابين بالفيروس".
وأضاف عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه لابد من التخلص من أكياس اللحوم، وارتداء "الجوانتي" أثناء التعامل مع اللحوم وغسل الأيدي باستمرار، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تزيد الضوابط على المجازر والأماكن المخصصة للذبح قبل عيد الأضحى.
وشدد عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، على ضرورة تعقيم الأضحية بحذر وعدم لمسها، حتى لا تنتقل العدوى عن طريق استقرار الفيروس على سطح جسمها.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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