هجوم عنيف من الصحافة الكتالونية على رئيس برشلونة

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:43 م
بارتوميو
بارتوميو
علي ماهر حلمي

هاجمت الصحف الكتالونية جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بعد هزيمة الفريق أمام نظيره فريق أوساسونا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وقال الصحفي الإسباني فرانسيس أجلير أن رئيس نادى برشلونة جوزيب ماريا  بارتميو خرج قبل أيام وأكد أن كيكي سيتين سيكون على دكة الفريق ضد نابولي بمباراة دوري أبطال أوروبا المقبل لكن بعد تصريح ميسي الليلة سيتغير كل شئ بما فيهم سيتين.

وأضاف الصحفي الإسباني:"‏عند الإستماع إلى كلمات ليونيل ميسي، أتذكر كلمات بيب جوارديولا عندما قال، نتمنى أن لا يشعر ليو بالملل أبداً وعلى النادي أن يمنحه اللاعبين المناسبين لمساعدته، يبدو لي أن ميسي لا يشعر بالملل فحسب، بل أنه يشعر باليأس وهذا خطير جداً".

بينما عبر الاعلامى الاسباني ‏جوتا جوردي عن غضبه بعد خسارة برشلونة أمام أوساسونا حيث قال فى تصريحات تلفزيونية:" لا يجب العبث بهذا الشعار، بارتيميو، سيتين وعدة لاعبين عليهم ان يرحلوا من النادي من يوم غد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس برشلونة بارتوميو اخبار برشلونة

أخبار تهمك

مباحث أبوقرقاص تكشف لغز العثور على أشلاء جثة رجل دين

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ حوالي 6 ساعات

المسماري: رصدنا تلغيم الميليشيات المسلحة لبعض الأماكن في ليبيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 7 ساعات

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

من جنيه لـ1000 جنيه.. ننشر رسوم النظافة الجديدة قبل إقرارها

منذ ساعتين و 12 دقيقة

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 928 إصابة جديدة بكورونا.. و53 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

منذ أقل من ساعة

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تتويج الريال باللقب الـ34.. تعرف على سجل المُتوجين بالدوري الإسباني عبر التاريخ

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 م

تصريحات غاضبة من ميسي بعد فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا

08:00 م

الأهلي يرفع عرضه لضم رمضان صبحي نهائيا

11:01 م

الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

10:30 م

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام