وزير الشباب والرياضة: ندرس خطاب الأهلي بشأن لافتة "نادي القرن"

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن إزالة لافتات نادي الزمالك التي تحمل شعار "نادي القرن".

تصريحات وزير الشباب والرياضة

وقال صبحي في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" على فضائية "أون تايم سبورت": "تم تحويل الخطاب إلى لجنة قانونية لدراسة الأمر ومعرفة الإجراءات العامة لدراسة الموضوع".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "أبلغنا اتحاد الكرة بالموافقة على استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد موافقة رئاسة الوزراء، ليتم منح الجبلاية الضوء الأخضر بشأن المفاوضات مع الكاف".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قد أعلن اعتذاره بشكل رسمي عن عدم استضافة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويلتقي في شهر سبتمبر المقبل، الزمالك والأهلي المصريان، بالرجاء والوداد المغربيين، على الترتيب ضمن إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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