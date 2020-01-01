ريم مصطفى لـ"الفجر الفني": هذا ما جذبني للمشاركة في مسلسل "شديد الخطورة".. دوري في فيلم "العنكبوت" مفاجأة.. وهذا موقفي من مشاهد الإغراء (حوار)

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*تعرضت للإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد "شديد الخطورة".. ولم أقلق من عرض المسلسل على منصة إلكترونية.



*فيلم "العنكبوت" ملحمة تمثيلية ضخمة.. وأتمنى تقديم شخصية صعيدية أو تاريخية



*ابتعدت عن الدراما نتيجة لاستنزافها طاقة الممثل.. ولم أبحث يومًا عن الانتشار والنجومية



عُرِفت بجمالها الساحر وإطلالتها الجميلة التي جعلتها تأسر قلوب محبيها، بالإضافة إلى امتلاكها موهبة فنية كبيرة أهلتها للظهور على الساحة الفنية في وقت قصير، لا يهمها حجم الدور بقدر ما قد يكون مؤثرًا في الجمهور كما أنها تعشق الفن وتتمنى أن تحقق أكثر مما وصلت إليه، إنها الفنانة ريم مصطفى.



وكشفت ريم مصطفى في حوار خاص لـ"الفجر الفني" عن مسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، وعن الصعوبات التي واجهتها، وعن مشاركتها في فيلم "العنكبوت"، وغيرها من الأمور.. وإلى نص الحوار:



*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "شديد الخطورة"؟

لأن فكرته جديدة ومختلفة، كما أنني قررت المشاركة فيه حتى وإذا لم يتم عرضه، لأنه بالنسبة لي تحدي لنفسي، لكي أعرف ماذا سأفعل في الأكشن، وفعلاً كنت اتخذت قرارًا بأداء أكشن بجد، وليس بهدف الظهور والتنطيط فقط، لذلك لم استعن بدوبلير، وفضلت أداء هذه المشاهد بنفسي، لكي تخرج المشاهد بشكل حقيقي، وما كنتش عارفة إيه أحسن حاجة هقدر أقدمها .



*ما الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟

ظروف التصوير كانت صعبة جدًا، حيث أننا كنا نقوم بالتصوير لساعات كثيرة، وفي بعض الأحيان كان يستغرق التصوير حوالي 20 ساعة في اليوم، وتعرضت لتدريبات قاسية، وفي بعض الأوقات كنت أتمرن على المشهد قبل أن نقوم بتصويره، كما أنني تعرضت للإصابة أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن الخاصة بي في منطقة القلعة، حيث أنني كنت أصعد سلالم مكسرة وكنت أرتدى حذاءً بكعب عالٍ وهذا المشهد تم تصويره في فصل الشتاء، وكنت أرتدي ملابس صيفية، ويومها وقعت وقعة كبيرة جدًا ونزلت على ضهري نزلة وحشة، والحمد لله عدت على خير، بس كان يومها في الم جامد، واضطريت استكمال التصوير بعدها لمدة أربع أو خمس ساعات.



*ألم تقلقي من عرض المسلسل على منصة إلكترونية؟

فى البداية كنت متخوفة، من عرض المسلسل على منصة "Watch It"، وكنت أخاف ألا يحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة، لأنها ليست منصة مجانية، ولكن بعد أزمة فيروس كورونا، أقبل عدد كبير من الجمهور على الاشتراك فى المنصة، لأن أغلبنا فى هذه الفترة يقضي معظم أوقاته في مشاهدة الأعمال الفنية عبر الإنترنت.



* حدثينا عن كواليس تعاونك مع الفنان أحمد العوضى؟

الكواليس كوميدية لم نكن نفعل شيئًا غير الأكل، وعلى المستوى الشخصي أحمد العوضي تجمعني به علاقة صداقة قوية، وهو فنان موهوب.



* ما الذي حمسك للمشاركة في فيلم "العنكبوت"؟

لأنني كنت أتمنى العمل مع الفنان أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال، فهو مخرج متميز، يقدر على تقديم كل فنان بشكل رائع وعندما سمعت عن الدور شعرت بقلق وقمت بسؤاله عن الموعد المحدد لنزول الفيلم، فوجدته يقول لي :"احنا هنعمل شغل حلو ولما نرضى عنه هنعرضه" فشعرت أن ذلك العمل سيعود عليّ بفائدة كبيرة من وجودي مع جروب يتضمن أسامي ثقيلة وكبيرة، وفي كل مشهد كنت أشعر بأنني في ملحمة تمثيلية ضخمة، لأنهم أساتذة وعمالقة تمثيل.



*ما الشخصية التي تريدين تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

أتمنى تقديم شخصية تاريخية، أو أقدم عملاً بعيد عن شكلي خالص يكون صعيدي.



*ما سبب ابتعادك عن الدراما لفترة؟

لأن الأعمال التلفزيونية تستنزف طاقة الممثل، حيث أنها تستغرق وقتًا طويلًا في تصويرها، كما أنني أردت أن أخذ قسطًا من الراحة؛ لكي أستطيع التركيز في تقديم الأفلام السينمائية، لإن المشاركة في الأعمال السينمائية تكون أقل إرهاقًا من الأعمال التليفزيونية.



*بعدما لمع نجمك بين الفنانات، هل ما زلتي تبحثين عن أدوار بهدف الانتشار والنجومية؟

لم أبحث يومًا منذ بدايتي في مسلسل "هبة رجل الغراب" إلى الآن عن الانتشار أو النجومية، فذلك ليس من مبدئي ولا في قاموس حياتي، أنا فقط أحب هذه المهنة على الرغم من صعوبتها؛ لأنها تأخذنا من أهلنا وتتسبب في تعب الإنسان صحيًا ونفسيًا وبالرغم من ذلك أنا أعشق هذه المهنة، و أنا بعملها من المتعة والحب الموجود في قلبي لها، كما أنني أكون مستمتعة كثيرًا وأنا أعمل بها.



*هل هناك شخص معين تحرصين على استشارته في أدوارك قبل الموافقة عليها؟

بالتأكيد، أحرص على استشارة الأشخاص المقربين ليّ، لكن الكوميدي في الموضوع هو إن لو كل من حولي نصحوني بعدم المشاركة في أحد الأعمال، وإحساسي قالي اه أسير ورائه، باخد آراء الناس لكن في الآخر لا أسمع سوى صوت نفسي، ولا أعلم إذا كانت تلك الصفة ميزة أم عيب، لحد الآن لا أقدر على القول بأنني اعتذرت عن أحد الأعمال وشعرت بالندم بعد ذلك ولا أقدر على القول بأنني وافقت على أداء أحد الأعمال وقولت :"يا رتني معملتهاش"، الحمد لله إحساسي لم يكذبني لحد الآن، وأتمنى أن يستمر ذلك الموضوع.



*هل ممكن تتخلي عن شعرك مقابل أداء أحد الأدوار؟

بالتأكيد، إذا كان الدور متطلبًا لذلك، وإذا كان الشخص الذي سأعمل معه هيضمن لي أن أجد أدوارًا بالشعر ده تاني.



*ما رأيك في أدوار الإغراء وإذا عُرِضَ عليكي دور به إغراء هل ستوافقين على أدائه؟

كل حاجة في الدنيا من الممكن أن تتعمل طول ما هي متفقة مع العادات والتقاليد الخاصة ببلدنا، ففي مسلسل "نصيبي وقسمتك" في حكاية "اهدي يا منار" كنت أقدم حالة معينة تحكي عن ظروف المرأة التي تتعرض لها كل شهر، ولكن الموضوع تم تنفيذه في إطار اللايت كوميدي وبشكل تناسب مع المجتمع والجمهور تقبله، وطول ما العمل مناسب لن أتردد في تقديمه، لكنني لن أوافق على الظهور بملابس غير لائقة.



*كونك فنانة تُسلّط عليها الأضواء، فمن الطبيعي أن تتعرّضي للانتقادات، فكيف تتعاملين مع هذه الأمور ؟

في بداية الأمر كنت أشعر بقلق وتوتر لأنني لست من الأشخاص كثيرين الكلام التي تفضل القيل والقال، أنا حياتي مغلقة على نفسي و أهلي وأصحابي فعندما كنت أجد انتقادات كنت أشعر بتوتر لحد ما تعودت وفهمت إن هذا ثمن الواحد بيدفعه مع الشغل بتاعه، وأحاول الأ تؤثر هذه الأشياء عليّ، وطالما أنني مقتنعة بما أفعله وراضية عن تصرفاتي لا أهتم إطلاقًا بتلك الأمور.



ولو شخص يقوم بانتقاد عملي استمع إليه إذا كان الانتقاد صحي ولشئ حقيقي، ولكن إذا كان الانتقاد في سبيل الانتقاد لا يؤثر عليا إطلاقًا، كما أنني انتقد نفسي كثيرًا، لدرجة أن أقرب الناس لقلبي تقول لي دائمًا :"انتي قاسية على نفسك"، فهذه طبيعتي، لدرجة أنني عندما أقوم بمشاهدة الحلقة التي أشارك فيها اطلع"القطط الفطسانة" كلها،ومن حولي لا يرون ما أراه أنا في نفسي، لكنني أكون مقتنعة جدًا بما أراه.