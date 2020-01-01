الأهلي يصدم جماهير ويتراجع عن الصفقة الكبرى

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:30 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التراجع عن استكمال المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدمات نجمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط النادي الأهلي مؤخرًا بالتوقيع مع البوركيني إيريك تراوري لاعب بيراميدز، من أجل تدعيم خط هجومه خلال الموسم الجديد.

وجاء تراجع الأهلي، عن الصفقة بسبب تمسك ناديه بخدماته بالموسم الجديد، ورفض الكرواتي أنتي تشايتش المدير الفني رحيله بالفترة الحالية.

ورفض تشايتش رحيل إيريك تراوري لاعب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لرغبته في الاحتفاظ بكافة نجومه من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري العام الموسم المقبل وكأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

ودخل تراروي، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لمحاولة الحصول على خدماته وتدعيم صفوفه وخطه الهجومي مع بداية العام الجديد.

كما جاء تراجع الأهلي أيضًا، بسبب رغبة ناديه في الحصول على 2 مليون دولار نظير بيعه، ورفض الدفع بأي صفقات تبادلية لإتمام عملية البيع.

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تراوري بيراميدز الأهلي إريك تراوري

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