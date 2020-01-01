وائل الإبراشي: مصر الملاذ والملجأ العربي للخلاص من المحتل الغاصب

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الكلمات التى ألقاها وفد أعيان ومشايخ القبائل الليبية، خلال لقائهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، هزت مشاعر المصريين لأنها أكدت على أن مصر هى الملاذ والملجأ فى الحصول على الاستقلال من المحتل الغاشم، وتابع:"نحن فى ليبيا أمام احتلال تركى واضح".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الشعوب العربية تلجأ فى قضاياهم العادلة إلى مصر، متابعا "أن شاء الله مصر لن تخذلهم وسنخلص ليبيا من المحتل وكافة أطماع المرتزقة والإرهابيين".





وأكد "الإبراشى"، أن الوفد الليبى جاء إلى لمصر من أجل التعبير عن مطالب الشعب الليبى، الذى لا تنفك مصلحته عن مصلحة الشعب المصرى، وتابع:"مصر كانت ومازالت وستظل هى الملجأ دائمًا".





وشدد "الإبراشىى"، على أن كلمات الوفد الليبى كانت تصحبها الحماسة الشديدة والوطنية الخالصة، وتابع:"دور مصر دائمًا يتمثل فى الدفاع عن الشعوب العربية".





لقاء السيسي بمشايخ ليبيا





والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.





وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.





وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



