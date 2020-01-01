عادل زيدان: مخزون المياه الجوفية يكفي زراعة صحراء مصر لمدة 500 عام

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان، إن مصادر الري في مشروع الـ1.5 مليون فدان في مختلف محافظات مصر قائمة بالأساس على المياه الجوفية، خصوصًا وأنه طبقًا للدراسات الجيولوجية الحديثة فإن مخزون المياه الجوفية في مصر يكفي لزراعة الصحراء لمدة تصل إلى 500 سنة.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من سيزرع المليون"، أن كمية المياه الموجودة في طبقة الخزان الجوفي النوبي في الصحراء الغربية وحدها تكفي لإمدادنا بالمياه لمئات السنين، ويعتبر من أكبر خزانات المياه الجوفية في العالم ولكنه عميق جدًّا، حيث يتراوح عمقه بين 1000 و1500 متر، ولذا سيتم اللجوء للتقنيات الحديثة للوصول إلى هذه المياه إذا لزم الأمر.

وأوضح رئيس جمعية مزارعي الـ1.5 مليون فدان، أن تقدير عمر المياه الجوفية وكميتها وسرعة تجدُّدها في الطبقات الصخرية بالصحراء الشرقية في مصر بات ممكنًا باستخدام التقنيات الحديثة، موضحًا أن صحراء مصر الشرقية منطقةً شديدة الجفاف، ومن ثم فإن وجود هذا المورد المائي الواعد يُعَد أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه واستيعاب الخطط التنموية في تلك المنطقة.

هذا وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن عدد المستفيدين المباشرين من صغار المزارعين من مشروع الـ1.5 مليون فدان، وصل إلى 13 ألف مستفيد.

وأشار "حنورة"، إلى أن أقل وحدة تعامل بالمشروع تبلغ 230 فدانا ويتوسطها بئر، حيث يطلب من صغار المزارعين تكوين شركات لا تقل عن 10 أفراد، ولا تزيد على 23 شخصا.



وأضاف أنه تم تأسيس نحو 700 شركة من صغار المزارعين، وتم تخصيص أكثر من نصف مساحة أراضي منطقة المغرة لصغار المزارعين.


وأكد أن الحديث على هروب المستثمرين من الاستثمار في المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان، مجرد شائعة، لافتَا إلى أن الشركة بدأت تسليم الأراضي للمستثمرين مع الانتهاء من الطرق الخدمية، وهناك إقبال كبير، خاصة من صغار المستثمرين.

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