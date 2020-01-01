مصطفى الفقي: إثيوبيا فكرت في بيع المياه مثلما تبيع دول الخليج البترول (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن مصر مستهدفة، وهناك محاولة لتطويق الدولة المصرية، سواء بالإرهاب في سيناء، أو العبث بمنطقة الحدود مع ليبيا، أو ما يحدث في السد الأثيوبي.

واعتبر "الفقي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن ما يحدث في سد النهضة عملية كيدية كبرى على مستقبل مصر والمصريين، وربما السودانيين، منوها بأن المواطن المصري بدأ يستشعر الخطر، ولكن لحسن الحظ أن مصر لديها جيش قوي يمكنه التصدي لأي أخطار.

وأضاف أن التعنت الأثيوبي تجاه مصر ليس وليد اللحظة، ولكنه منذ فترة طويلة، منوها بأن أثيوبيا فكرت بيع المياه مثلما تبيع دول الخليج للبترول، معلقا: "الأثيوببين وجدوا من يبخ فيهم أفكار غريبة".

   

كان وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، قال في تصريحات أمس الأربعاء: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".


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فجر وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن سد النهضة الذي تبنيه بلاده دون اتفاق مع مصر والسودان.

وأعلن وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة الإثيوبي رسميًا، وذلك بعد يومين من انتهاء جولة المفاوضات مع مصر والسودان، دون وصول الأطراف الثلاثة إلى أي اتفاق.


ونقل التلفزيون الإثيوبي عن وزير المياه والطاقة قوله: إن "عمليات ملء سد النهضة قد بدأت"، متابعًا: "المفاوضات بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل الحالي فقط وإنما لصالح الأجيال القادمة.. تم الاتفاق على بعض النقاط خلال الاجتماع مع مصر والسودان".

وأكد الوزير الإثيوبي، أن المرحلة الأولى لملء السد تُقدر بـ 4.9 مليار متر مكعب.

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