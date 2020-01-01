الجيش الأبيض بالأقصر يقترب من القضاء على كورونا بعد تسجيلها كأولى المحافظات ظهورًا للمرض

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يواصل جيش مصر الأبيض، بمحافظة الأقصر، جهوده في مكافحة فيروس كورنا المستجد، بتقديم الخدمة الطبية للمرضى داخل مستشفيات العزل، بالمحافظة التي أعلن رسميًا اكتشاف المرض بها أولًا بين محافظات الجمهورية، ليسجل أطبائها ملحمة كبرى بانحسار المرض.



وأعلن في مارس الماضي، عن اكتشاف 45 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورنا المستجد، حيث قامت وزارة الصحة بتحويل مستشفى اسنا التخصصي إلى مستشفى للعزل الصحي، ومع زيادة الأعداد على مستوى الجمهورية تمت الاستعانة بعدد من المستشفيات الأخرى داخل كل محافظة.



وشهدت مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر، اليوم الخميس، خروج 5 حالات تعافى وشفاء من فيروس كورونا المستجد، حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب المدير، أنه تم التأكد من شفائهم تمامًا بعد سلبية نتائج تحاليلهم المعملية، وتحسنهم.



وكشف عبد الرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامي لمستشفى الأقصر العام، عن بلوغ عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد بالمستشفى حتى الآن إلى 345 حالة، منذ تحويلها إلى مستشفى عزل صحي بداية الشهر الماضي، مؤكدًا تحقيقها لسلسلة نجاحات باستقبال المرضى بشكل يومي، وقيام فرق العزل داخلها بإجراء كافة الجراحات المطلوبة للمصابين بفيروس كورونا بمختلف التخصصات.



فيما احتفلت مستشفى القرنة المركزي بالبر الغربي من محافظة الأقصر بقيادة الدكتور حسام عبد الستار، بخروج آخر حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، بعد تحول نتائجهما المعملية من ايجابية إلى سلبية.

فيما تواصل مستشفى عزل اسنا بجنوب محافظة الأقصر،



وأوضح "عبد الستار"، أنه تقرر غلق المستشفى لمدة 48 ساعة، وذلك من أجل اجراء عمليات التعقيم والتطهير، ومن ثم عودتها للعمل مجددًا على الأمراض السارية، بعد السيطرة تمامًا على الفيروس عدو البشر.



فيما تواصل مستشفى عزل اسنا بقيادة الدكتورة إلهام محمود بجنوب محافظة الأقصر، نجاحاتها في مكافحة المرض مسجلة 976 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى حالة ولادة لسيدات مصابات بالفيروس.

