باحث: مصر تتمتع بالحكمة والقوة العسكرية في أزمة سد النهضة

قال خالد محمود، المتخصص في الشأن الليبي، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية اليوم الخميس عن قوة الجيش المصري يتجاوز الأزمة الليبية إلى أزمة سد النهضة.





وأضاف محمود في اتصال هاتفي على فضائية "سي بي سي اكسترا": "أن تأكيد الرئيس على قوة الجيش المصرية بأنه أقوى جيوش المنطقة يخاطب من لديه عقل ليس في الأزمة الليبية فقط ولكن في أزمة سد النهضة، ولكن مع ذلك مازالت مصر تبدي الأمل وتتمتع بالحكمة قبل اتخاذ هذه الخطوة".



وأشار المتخصص في الشأن الليبي، إلى أن هذه الرسالة موجهة أيضًا إلى المجتمع الدولي للتدخل، مستطردًا " التدخل المصري ليس نزه وإذا لم تنجح المساعي الدولية للتوصل إلى اتفاق فلا يلوم احد مصر فيما تفعله والقوى المصرية سوف تسخر لصالح الشعب الليبي للدفاع عن سيادته".





لقاء السيسي بمشايخ ليبيا والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.