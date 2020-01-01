أرتيتا يشعل الأجواء في أرسنال

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:28 م
ارسنال
ارسنال
وكالات

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أنه متخوف من الميزانية التي وضعتها إدارة الجانرز له في الموسم القادم للتعاقد مع صفقات جديدة.

ويحتل ارسنال المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة ويأمل في التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكنه يتخلف بفارق 40 نقطة عن ليفربول بطل الدوري.

وقال ارتيتا "لا أعرف ، إنه مصدر قلق كبير، نحن في حاجة لهذه الميزانية لبناء الفريق، الأمر ليس سحرا ، ينبغي أن تتطور من خلال نوعية اللاعبين، لاعبين من أصحاب الكفاءة في الفريق ، ونحتاج إلى عدد أكبر من اللاعبين للمنافسة في هذه البطولة، هذا هو التحدي".

وفاز ارسنال أمس الأربعاء على ليفربول بهدفين مقابل هدف لكن ارتيتا أكد أن الطريق لازال طويلا للمنافسة على اللقب.

وأشار "الفجوة بين الفريقين هائلة في الوقت الراهن، لا يمكن التطور في غضون شهرين لكن ما يؤخذ في الاعتبار هو أن المعركة الآن متساوية وأنا فخور للغاية بهذا ، باقي الأمور تحتاج إلى بعض الوقت".

وتولى ارتيتا تدريب ارسنال في نوفمبر الماضي خلفا ليوناي إيمري.

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