خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمترو الأنفاق.. تعرف عليها

أصبح من أهم أولويات الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الإهتمام بفئة وشريحة مجتمعية يبلغ عددها 13 مليون شخص وهم أصحاب الهمم " ذوي الإحتياجات الخاصة " وتعتبر نسبة ليست قليلة في المجتمع المصري وبإهتمام خاص من الرئيس وجه جميع جهات الدولة لتقديم خدمات لهم ومساندتهم ودعمهم وتيسيرًا لأمور حياتهم في جميع جوانبها.





وقدمت وزارة النقل عدة خدمات لأصحاب الهمم في مختلف هيئاتها فعلى سبيل المثال في هيئة السكة الحديد قامت وزارة النقل بتطوير147 محطة تابعة للسكك الحديدة لعمل رمبات " ميول" حتى يستعملها أصحاب الهمم " ذوي الإحتياجات الخاصة " في التنقل وأثناء السفر.





كما قدمت وزارة النقل لأصحاب الهمم " ذوي الإحتياجات الخاصة " في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حزمة من الخدمات لكبار السن وأصحاب الهمم " ذوي الإحتياجات الخاصة ".





وتستعرض بوابة "الفجر" الخدمات الخاصة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في مترو الأنفاق في النقاط التالية:





1- توفر شركة مترو الأنفاق كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة " أصحاب الهمم " في المحطات التي لا يوجد فيها سلالم متحركة أو مصاعد وأيضًا لايمكن تركيب سلالم متحركة أو مصاعد في هذه المحطات.





2- توفر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مصاعد في معظم المحطات خاصة ب كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة " أصحاب الهمم".





3- توفر شركة مترو الأنفاق شبابيك تذاكر بالمحطات خاصة ب كبارالسن وذوي الإحتياجات الخاصة" أصحاب الهمم ".





4- توفر شركة مترو الأنفاق في جميع قطارات مترو الأنفاق الجديدة أماكن ومقاعد خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة " أصحاب الهمم ".





5- قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتركيب إنذارات صوتية وضوئية على أرصفة المحطات خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة " أصحاب الهمم " سواء بصريًا أو سمعيًا.

6- أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تعليمات لكل من العمال ومشرفي المحطات بسرعة التوجيه وسرعة القيام بمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة " أصحاب الهمم " وكبار السن أثناء تواجدهم بمترو الأنفاق.



