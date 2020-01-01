بيراميدز يتعادل مع المقاصة بهدفين وديا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:17 م
بيراميدز والمقاصة
بيراميدز والمقاصة
علي نبوي
تعادل فريقا بيراميدز ومصر المقاصة بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي في إطار التحضير لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، حيث تعتبر الودية الأولى لبيراميدز في برنامج إعداده.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم المقاصة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد متولي كناريا وعمرو مرعي، وفي الشوط الثاني عاد بيراميدز بقوة وسجل عن طريق عبد الله السعيد وإبراهيم حسن.

وخاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل تكون من: 

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار 

خط الوسط: محمد فتحي - عمر العيوني - عمر جابر - محمد عطوة - إبراهيم عادل - محمد سليم

خط الهجوم: عمر العيوني

وفي الشوط الثاني غير الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيله وخاض اللقاء بتشكيل مختلف لتجربة جميع اللاعبين ويضم:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - طارق طه

خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إسلام عيسى

خط الهجوم: دودو الجباس

ودفع تشاتشيتش بالحارس أحمد الشناوي في منتصف الشوط الثاني بدلا من أحمد دعدور لإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة والحصول على حساسية اللقاءات.

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