100 مليون مقاتل مصري.. ملحمة وطنية على تويتر عقب لقاء السيسي بمشايخ ليبيا
الخميس 16/يوليه/2020 - 08:00 م
توالت ردود الفعل المصرية والعربية حول لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مشايخ القبائل الليبية في القاهرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن دعم شعبي عربي واسع لقرار السيسي بتدخل الجيش المصري في ليبيا والتصدي للميليشيات ومرتزقة أردوغان ولحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وتصدر هاشتاج "السيسي" وهاشتاج "ادعم جيش مصر" الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ليؤكد أن الشعب المصرى والمصري يقف حلف الجيش المصري وقياداته.
وعلق أحد رواد تويتر، قائلا: "أقسم بالله أنه رجل شهم.. اللهم أنصره وسدده..اللهم انصر ليبيا بمصر، اللهم ودمر أعداءهم العلوج الترك والخائن الدي يمولهم.. عليهم وعليه من الله ما يستحقون".
وكتب أخر، قائلا: "لن تسمح أبدا للإرهاب أن ينتشر في ليبيا مرة ثانية، مصر لديها أقوى جيوش المنطقة والقارة"، وأشاد أحدهم بالرئيس السيسي، معلق "ربنا دايما هينصرك في الرسالة اللي اختارك لها من حيث لا نحتسب واللي ابتدت في مصر وهتنتهي في تركيا ان شاء الله، الشعب المصري كله جيش مقاتل".
والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.
وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.
وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.
ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.
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