صحفي ليبي: "السراج" موظف لدى أردوغان.. وموقف مصر اليوم ليس غريبًا عليها (فيديو)



وأضاف بن هامل في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا": "شعب مصر وليبيا شعب واحد وكانوا دائما في خندق واحد ضد أي عدوان، كانت ثورة عبد الناصر الملهمة للكثير من الشعوب العربية، وتأسيس الجيش الليبي كان من مصر وبدعم من القيادة المصرية المتعاقبة طوال تاريخها".



ومن ناحية أخرى أشار الكاتب الصحفي الليبي إلى أن رجب طيب أردوغان يريد أن يعيد أمجاد العثمانية المارقة والسيطرة على قرار ليبيا السياسي، مستطردًا "حكومة السراج ما هي إلا موظف لدى أردوغان، وهناك 15 ألف مرتزق سوري تابع للمليشيات التركية يتجولون داخل الأراضي الليبية".



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

قال عبد الباسط بن هامل، الكاتب الصحفي الليبي، إن الموقف التي اتخذته الدولة المصرية اليوم ليس بغريب على موقف مصر العروبة والتاريخ والمستقبل، مؤكدًا على موقفها الثابت ووقوفها بجانب جميع الشعوب العربية.