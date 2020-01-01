فيفي عبد تشعل "إنستجرام" بصورة على الشاطئ

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة فيفي عبده، صورة من احدث جلسات تصوير لها، أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، على رمال أحد الشواطئ وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عبده"، بملابس مفتوحة من ناحية الظهر، وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "نهارنا اشطا وعسل بالساحل الشمالي،بحبك أوي"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "خمس اموااه"،"مش عايزين ضهرك في حاجة".

يذكر أن آخرأعمال الفنانة فيفي عبده،مشاركتها في برامج المقالب في شهر رمضان الماضي، وهو برنامج "خلي بالك من فيفي" والذي استضافت فيه عدد من النجوم وأجرت بعض المقالب الفكاهية بهم، وتصدر التريند بمجرد عرضه.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال "عبده" الدرامية، مشاركتها في مسلسل "مملكة الغجر"،مع حورية فرغلي وعزة مجاهد،وأحمد كرارة وميار الغيطي وحازم سمير،سامح الصريطي وصبري عبد المنعم وسناء شافع.
فيفي عبد تشعل "إنستجرام" بصورة على الشاطئ
فيفي عبد تشعل "إنستجرام" بصورة على الشاطئ

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