"الخارجية الأمريكية" تؤكد: تركيا تُعد لهجوم على مدينة ليبية

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن تركيا تستعد الآن لشن هجوم على سرت، مضيفة: "سياستنا في ليبيا لم تتغير ونعارض كل التدخلات وقد أقحمت تركيا بذلك نفسها بليبيا "، حسبما جاء بتصريحات قناة العربية.

 

وأوضحت الخارجية الأمريكية، بأن طلبها من الجميع في ليبيا هو ضرورة وقف تأجيج الصراع، ويجب احترام قرار حظر السلاح على ليبيا والعودة لمسار برلين.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال في مؤتمر جمعه مع مشايخ القبائل الليبية "مش هندخل ليبيا إلا بطلب منكم وهنخرج بأمر منكم".

 

وأضاف الرئيس خلال لقائه بعدد من شيوخ وقبائل ليبيا: "بنتعامل مع ليبيا كـ ليبيا، مفيش حاجة اسمها المنطقة الشرقية والغربية والجنوب".

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسيى سعداء بلقاء مشايخ ووجهاء القبائل الليبية، عندما تدخل البلاد في الفوضى لا تخرج منها إلا بإخلاص أبنائها، والشعب الليبي هو وحده من يقرر مصير بلاده إذا خلصت النوايا.

 

وأكد أن شيوخ القبائل فى ليبيا حريصين على على استقرار ليبيا، اللى هيحدد مصير ليبيا مش الناس الي برا ولكن "انتو" تضعوا ايديكم فى يد بعض وتخلص النوايا والجهود لصالح الناس انها تعيش بامان وسلام ومفيش حد هيقدر ابدا يقرر مصيركم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قبائل ليبيا المشايخ الليبية

أخبار تهمك

الصحة العالمية تعلن فشل عقارين تستخدمها مصر في علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

منذ 35 دقيقة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بلاغ جديد ضد مرتضي منصور يتهمه باختلاس 200 ألف من الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرصد صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح جديد من القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مهاجم الأهلي بديلاً لأحمد فتحي في الجبهة اليمنى

منذ حوالي 6 ساعات

مواعيد مباريات الأهلي الودية قبل عودة الدوري وأبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة جديدة بشأن تسجيل الزمالك لقب نادي القرن الإفريقي بـ"التموين"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن شراء الأهلي لعقد رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بوجبا يوجه ضربة قوية لريال مدريد

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

السيسي: ليس لنا مصلحة في ليبيا سوى استقرارها

السيسي للقبائل الليبية: سندخل بلادكم بطلب منكم وسنخرج منها بأمركم

السيسي: مصر مستعدة لاستضافة وتدريب أبناء القبائل الليبية كنواة لبناء جيش وطني

القبائل الليبي: تدخل مصر لتنظيف ليبيا من الغزاة الأتراك مشروع

أحد مشايخ القبائل الليبية: نفوض الجيش المصري للدخول إلى ليبيا عندما تدعو الضرورة (فيديو)

أول تعليق من السيسي على تفويض القبائل الليبية الجيش المصري للتدخل في ليبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

بعد الشيخ.. فايلر يُعطي «استمارة 6» لقاطرة الأهلي البشرية

عاجل.. السيسي يكشف لأول مرة ماذا يقصد بالخطوط الحمراء في ليبيا؟

04:25 م

السيسي: مصر قادرة على تغيير المشهد العسكري سريعا إذا أردنا

04:59 م

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

04:08 م

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

11:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام