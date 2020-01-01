أحد مشايخ ليبيا: "أردوغان" يساند الدواعش والمطلوبين للعدالة في ليبيا (فيديو)

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الشيخ عبد الباسط المحمودي، أحد مشايخ وحكماء ليبيا، إن مشايخ قبائل ليبيا جاءوا اليوم لمصر، لشكر مصر على دعمها للشعب الليبي، لافتًا إلى أن أرض الكنانة وقفت مع الشعب الليبي أثناء الغزو الإيطالي، لافتًا إلى أن مصر وليبيا عائلة وقبيلة واحدة.

وتابع "المحمودي"، خلال مداخلة هاتفية، مع فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الغزو التركي قام بقتل أبناء قبيلة المحاميد عام 1860، وشنق ما يقرب من 75 شيخ من مشايخ القبائل، وقاموا بارتكاب العديد من المذابح في ليبيا، والآن يعاود الكرة، ويحاول احتلال ليبيا، لمساعدة الخوارج والدواعش المطلوبين للعدالة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

   

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.


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