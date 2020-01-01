محمد شردي: حديث السيسي بث الأمان في قلوب الليبيين



والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد... مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ علي وحدة وسلامة أراضي بلاده.

عقب الإعلامي محمد مصطفى شردي، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أن مصر ليست طامعة في ليبيا.وأشار "شردي"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن حديث الرئيس السيسي بث عنصر الأمان في قلوب الليبيين، لافتا إلى أن قبائل غرب ليبيا أيضا تريد التخلص من المرتزقة والإرهاب في ليبيا، مبديا دهشته من الليبي الذي يبيع بلده لدولة أخرى.ونوه بأن لو الليبيين يوافقون على تواجد الأتراك، كانت تركيا لن تضطر لاستدعاء امرتزقة من الخارج لمساعدتهم في مواجهة الليبيين.