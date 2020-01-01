شاهد.. الشيخ خالد الجندي: لا نتبع النبي في هذه الحالة! (فيديو)



وأضاف الجندي خلال لقائه ببرنامج "لعلكم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي": "النبي له أن يجمع بين أكثر من أربعة نساء في نفس الوقت، يستطيع وصال الصوم، لا ينتقص وضوئه بالنوم، وهي أمور لا يجوز لأحد إتباع النبي فيها".



وتابع "هناك فارق بين اجتهادات النبي واجتهادات الآخرين، فإذا أصاب اجتهاده جوزه الشرع وإن أخطأ صوبه الشرع"، مشيرًا إلى أن هناك مشترك في جميع العقائد وهو الإيمان بوجود الله.



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والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.



وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.



قال الشيخ خالد الجندي إن هناك أمور لا يجوز فيها إتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرًا إلى أن هناك بعض الخصال والخصائص التي اختص بها النبي دون غيره من البشر.