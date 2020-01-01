سلبية المسحة الرابعة لفريق بيراميدز





أعلن نادي بيراميدز سلبية نتيجة المسحة الرابعة لفريق الكرة والتي أجراها النادي بالأمس قبل مباراته الودية أمام مصر المقاصة والتي تقام اليوم بملعب الدفاع الجوي، بحسب محمد صلاح مدير الفريق.





وأجرى الفريق مسحة شاملة لجميع أفراده بمشاركة طاقم تحكيم اللقاء الودي الذي يديره الحكم محمد الحنفي وجاءت نتيجته سلبية تماما في إطار التجهيزات الطبية والإجراءات الاحترازية الشاملة التي يطبقها النادي.





كانت نتيجة المسحات الطبية الثلاثة والتي أجراها النادي للكشف المبكر عن فيروس كورونا في وقت سابق جاءت نتيجتها سلبية لتظهر الرابعة سلبية كذلك.