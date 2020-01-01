الجزائر تسجل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" بالجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 585 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلد إلى 21355 حالة .

وكشف جمال فورار خلال مؤتمره الصحفي اليومي عن تسجيل 12 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1052 وفاة، مشيراً إلى تسجيل مغادرة 315 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15107 حالات.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 13,801 مليون إصابة، بينهم أكثر من 589 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,213 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.