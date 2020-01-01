الرقابة الإدارية تلقي القبض على مديرة التعليم الخاص بالعبور



وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد أعلنت سابقًا ضبط مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر. وقالت الهيئة في بيان: إن المتهم طلب الرشوة من صاحب شركة للمقاولات، مقابل قيامه بنهو كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لعدد 21 فيلا، سكنية أقيمت بدون ترخيص بأحد المجمعات السكنية الكائنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، وجارٍ التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة المختصة.

ضبط 2 في السويس بحوزتهما 74550 كمامة واقية مجهولة.



وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالسويس وبحوزتهما 74550 كمامة واقية مجهولة المصدر، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن السويس قيام شخصين (سائق، صاحب محل مأكولات) بنقل كمية كبيرة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر من محافظة الشرقية لبيعها للمواطنين بمحافظة السويس مستخدمان فى ذلك سيارة نقل.



وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المذكوران بالسيارة المشار إليها فى كمين أعد لضبطهما بطريق (القاهرةالسويس) بدائرة قسم شرطة عتاقة، وضبط بحوزتهما (عدد 74550 كمامة طبية مجهولة المصدر) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، قبل قليل، القبض على كل من مديرة التعليم الخاص بإدارة العبور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ومسئول الأمن بذات الإدارة ومدير عام بأمن وزارة التربية والتعليم، لاتهامهم بالرشوة، جاء ذلك خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا".